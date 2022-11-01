Türkiye'nin başarısı ayarlarını bozdu! Skandal sözlere sert tepki

Bakan Varank, İzmir'deki Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde 14 fabrika ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) projelerinin açılışı ile 7 fabrikanın temel atma törenine katıldı.

Varank konuşmasında, Türkiye'nin yeni yüzyılına adım adım ilerlerken, ülkeyi küresel bir güç haline getirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıkladığını dile getiren Varank, "Çok ilginçtir, 'ABD'nin, 50 yıllık, 100 yıllık uzun dönemli planları var.' diyerek iç geçirenler, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıkladığında burun kıvırabiliyorlar. '20 yılda ne yaptılar ki 100 yılda ne yapacaklar?' diyerek, akıllarınca hem 20 yılda yapılanları hem de Türkiye Yüzyılı vizyonunu küçümsemeye çalışıyorlar. Biz tabii bunu yapanların karın ağrılarını çok iyi biliyoruz. Tarafsız gazetecilik kisvesi altında, gazete köşelerini muhalefetin propaganda bültenlerine dönüştürenleri net bir şekilde görüyoruz ve tanıyoruz." dedi.

- VAHAP SEÇER'İN SÖZLERİNE TEPKİ

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in "Türkiye Yüzyılı" konusundaki sözlerini hatırlatan Varank, şöyle dedi:

"Vahap Seçer, Türkiye'nin bekasının teminatı olan savunma sanayine yönelik politikaları ve atılımları vizyonsuzluk olarak nitelendirdi. Ben herhalde savunma sanayimizle sokakta karşılaştığımda gurur duymayan bir tane bile vatandaşımıza rastlamadım ama bu arkadaşlar nasıl böyle bir kanaate sahip oluyor, anlamakta güçlük çekiyorum. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bir belediye başkanının adeta terör örgütünün uzantısı gibi davranmasına konuşmasına mı yanalım, vizyondan bihaber belediye başkanlarının büyükşehirlerin koltuklarında oturuyor olmalarına mı yanalım gerçekten karar veremiyoruz. Tabii herkes kendi anlayışına meşrebine göre davranıyor. Bazıları çamur at izi kalsın siyasetine devam ededursun, biz eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'yi ihya etmeyi Allah'ın izniyle sürdüreceğiz."

- SANAYİCİYE VERİLEN DESTEK

Birileri kabul etmese de AK Parti hükümetlerinin son 20 yıla bir asrı sığdırdığını söyleyen Varank, uygulanan politikalarla Türkiye'nin sanayiden enerjiye, sağlıktan ulaşıma kadar her alanda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Bakan Varank, Türkiye'nin dört bir tarafına havaalanları, köprüler, duble yollar, şehir hastaneleri gibi eserleriyle mührünü vurduğuna işaret ederek, bu yatırımların sürekliliğinin, sürdürülebilirliğinin temel aracının sanayi olduğunu aktardı.

Sanayici ve girişimcileri her zaman baş tacı ettiklerini vurgulayan Varank, "Sanayi yatırımlarını hızlandırmak için son 20 yılda 100 bine yakın teşvik belgesi düzenledik. 2,4 trilyon liralık yatırımın ve 3,5 milyonun üzerinde istihdamın önünü açtık. Bu teşviklerimizin de sayesinde ve desteğiyle OSB'lerin sayısı 192'den 344'e ulaştı. OSB'lerimiz 2002 yılında 415 bin vatandaşımıza istihdam sağlarken bugün 2,5 milyon vatandaşımız için ekmek kapısı oldu. Son 20 yılda üretimdeki parsel sayısı tam 5 kat artarak 57 bine ulaştı." diye konuştu.

- "HEDEFİMİZ OSB SAYISINI 500'E ÇIKARMAK"

Varank, toplu açılışlardan toplu açılışlara koşmalarına rağmen eleştirildiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Birileri çıkıp utanmadan sıkılmadan '20 yılda Türkiye'de hiç fabrika kurulmadı.' diyebiliyor. Biz her gün sahadayız. Her gün girişimcilerle, iş insanı, emekçilerimizle bir aradayız. Sağdan soldan duyduklarımızı değil, bizzat yaşadıklarımızı anlatıyoruz. 'Sayın Bakanım yatırım yapacağız lütfen bize arazi bulun.' diyenlerin sayısını inanın artık takip edemiyorum. İşte bu yüzden yeni OSB'lerin kurulması için arayışlarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada hedefimiz ülkemizdeki OSB sayısını önümüzdeki dönemde 500'e çıkarmak. Göreceksiniz, yeni OSB'ler hayata geçtiğinde, sanayicimiz oraları da süratle dolduracak."

Varank, sadece fabrikaları değil, İzmir Kalkınma Ajansı eliyle destekledikleri projeleri de hayata geçirdiklerini belirterek, toplamda 24 tesis ve 4,5 milyar liralık yatırımın İzmir'e hayırlı olması dileğinde bulundu.

- "AMERİKA'YA GİTMEYE GEREK YOK"

İnovasyon, AR-GE çalışmaları ve teknoloji çalışmalarını görmek için yurt dışına çıkmaya gerek olmadığına dikkati çeken Varank, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz birileri teknolojiyi görmek için, inovasyon ekosistemini görmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor, hamburgerini yiyip ülkesine geri dönüyor ama biz bu kürsüden, İzmir'den tekrar söyleyelim. Türkiye'de inovasyon görmek isteyenleri biz teknoparklarımıza davet ediyoruz. Türkiye'de neler yapılıyor? Amerika'dan aşağı kalır işler Türkiye'de gerçekleştiriliyor mu gerçekleştirilmiyor mu? Bunlara şahitlik etmek istiyorsanız Türkiye'deki teknoparkları ziyaret edebilirsiniz. Bilişim Vadisi'ni ziyaret edebilirsiniz. İşte Togg'un AR-GE'si nerede yapıldı? Bilişim Vadisi'nde yapıldı. Şu anda Türkiye başka ülkelerin milli otomobil projelerinin mühendisliğini Bilişim Vadisi'nde gerçekleştiriyor. Oraya gidip ziyaret ederseniz arkadaşlarımız size bilgi verirler. Onun için Amerika'ya gitmeye gerek yok, Avrupa'ya gitmeye gerek yok, hamburger yemeye de gerek yok. İzmir'de kumru yersiniz, gelip burada teknolojide neler oluyor görebilirsiniz."

Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nin en güzel yerlerinden birini İzmir'e kurduklarını, 2023 başında açılışını yapacaklarını ifade etti.

"Teknoloji tabanlı girişimcilikte ülkemiz tarih yazıyor." ifadelerini kullanan Varank, teknolojinin, yatırımın ve sanayinin de İzmir'de, Türkiye'de olduğunu ifade etti.

Varank, hükümetin İzmir sanayicisini el üstünde tuttuğuna işaret ederek, sanayiye teşvik verdiklerini, teknoparklara kaynak aktardıklarını dile getirdi.

- "TÜRKİYE'NİN ÖNÜ DAHA AÇIK OLACAK"

Türkiye'ye yapılan yatırımların artık meyvesini vermeye başladığını söyleyen Varank, milli ve yerli sanayinin altın günlerini yaşadığını aktardı.

Bakan Varank, Türkiye olarak 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Dünyanın sayılı otomotiv ihracatçılarından biri olan ülkemiz, fikri ve sınai hakları yüzde 100 bize ait olan akıllı otomobiline kavuştu. Şüphesiz biz burada sadece bir otomobil üretmedik. Togg ile birlikte Türk mühendislerinin neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermiş olduk. Artık bundan sonra Türkiye'nin önü daha da açık olacak. İnanıyorum ki Togg'un da etkisiyle Türkiye'de bilhassa yüksek teknolojiye yönelik yatırımlar ardı ardına gelecek. Bundan sonra Türkiye'ye yatırım yapmayan kaybedecek, yatırım yapansa misliyle kazanacak." dedi.

Varank, Türkiye'nin kaliteli altyapıları ve nitelikli insan kaynağı ile dünyanın güvenli limanı olduğunu ifade etti.

Bakan Varank, kurdele kesimi sırasında da "Biz açılışları yaparken, temelleri atarken eleştirenler oluyor ama bakın iş dünyamız bizim yanımızda. Onlar büyük emeklerle bu yatırımları yaptılar. Bu söylemler en çok da onlara haksızlık. Çünkü onlar ülkeye katma değer oluşturmak, taş üstüne taş koymak için bu gayreti gösterirken onların bu emeklerini görmezden gelmeyi de ben açıkçası çok yakışıksız buluyorum. İş adamlarımız burada, basınımız burada. Programdan sonra mikrofonu tutarsınız sorarsınız 'Siz burada şov mu yaptınız yoksa gerçekten yatırımınız var mı?' diye. Onu da kendileri açıklarlar." dedi.

- HEDEF TEKNOLOJİNİN BAŞKENTİ İZMİR

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de açılışı yapılan ve temeli atılan tesislerin tüm ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

İzmir'i "teknolojinin başkenti" yapmanın gayreti içinde olduklarını vurgulayan Köşger, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu tür etkinlikler bu noktadan bakıldığında daha büyük bir anlam taşıyor. İzmir'in birçok sektörde son dönemde sanayileşme bakımından yakaladığı ivmeyi geliştirmek ve desteklemek için İzmir'in yenilikçi yanını güçlendirecek ana vizyon olarak, teknolojiyi merkeze alan ve teknoloji üretme kapasitesi yeteneklerini geliştirecek yatırım ve çalışmaların güçlenerek artmasını amaçlıyoruz. İzmir'i teknoloji başkenti yapma niyetimiz var. Sizlerin sayesinde sizlerin katkılarıyla inşallah bu irademizi de gerçekleştireceğiz. Yeni yatırımları ve yatırımcıları beklediğimizi de buradan tekrar bir kere daha ifade ediyorum. Memlekete çivi çakanın yanında olduğumuzu her seferinde ifade ediyoruz."

- HAMZA DAĞ'IN KONUŞMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise açılışı yapılan projelerin hayırlı olmasını diledi.

İzmir'in 14 organize sanayi bölgesi, 4 teknokenti ve 7 sanayi sitesi ile ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Dağ, "İzmir'i tarımın, sanayinin ve AR-GE'nin merkezi yapmak istiyoruz. Bu anlamda da somut adımlarımızı atıyoruz. Birileri Silikon Vadisi gibi bazı talimatlar verdiklerini ifade etmişlerdi. Uzun süredir de bu dile getiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesine de böyle bir talimat verilmiş. Biz hala Silikon Vadisi nerede görmedik. 2022-2023 bütçesinde de herhalde oraya bir bütçe ayrılmış. İzmir'in her yerini karış karış biliriz. Bu vadiyi halen 1 yıldır arıyoruz bulamadık." diye konuştu.

Beymetal Yönetim Kurulu Başkanı Naci Gül, açılışı yapılan tesiste yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, her zaman kendilerine destek olan yetkililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Salih Sezik'in yaptığı konuşmanın ardından Bakan Varank ve protokol üyeleri kurdele kesimini gerçekleştirdi.

Törene, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sanayiciler ve iş insanları katıldı.