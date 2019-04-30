Türk ekonomisinden gıpta ile söz eden Wulf, “Türkiye yollar yapıyor, tüneller açıyor, sanayisini geliştiriyor ve dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline geliyor. İstanbul’da dünyanın en büyük havaalanı olacağını görmek ve kabul etmek gerekiyor. Alman dostlarım belki bunu duymaktan çok fazla mutlu olmayacaklar ama Türkiye’nin bu gelişmesini kabul etmeliyiz. Çünkü Türkiye’nin gelişmesinde Alman şirketler de çok önemli rol oynadı. Türkiye’nin başarısından mutluluk duymalıyız” dedi. “Türkiye kadar hiçbir ülkeyle bu kadar yoğun iç içe değiliz” ifadesini kullanan Wulf, şöyle devam etti: En az 4 milyon Türk ya da Türk kökenli vatandaşımız var ve Almanya’nın başarısında çok katkıları var. Mesut Özil ile birlikte Dünya Şampiyonu olduk. Fatih Akın en önemli sinemacılarımızdan. Feridun Zaimoğlu önemli yazarlarımızdan. Türkiye kökenliler ülkemizi daha da zenginleştirdi.