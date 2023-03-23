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Politika

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal: Terör örgütlerini akamete uğratmayı sürdüreceğiz

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, 'Türkiye, Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını sürdürürken, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin ayrılıkçı gündemlerini akamete uğratma konusunda kararlığını sürdürecek.' dedi.

AA23 Mart 2023 Perşembe 21:18 - Güncelleme:
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal: Terör örgütlerini akamete uğratmayı sürdüreceğiz
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Önal, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Suriye konulu oturumda konuştu.

Suriye'de çatışmanın 13. yılına girdiğine dikkati çeken Önal, Suriye halkının savaş ve yerinden edilmenin yarattığı tahribatın acısını çekmeye devam ettiğini dile getirdi.

Önal, depremler öncesinde de ülkedeki insani durumun çok kötü olduğuna işaret ederek, "Depremler halihazırda çok kırılgan olan durumu kötüleştirerek, insani ihtiyaçları kritik hale getirdi. Bu durum BM sınır ötesi yardımının sürdürülmesini daha da önemli kılmıştır." diye konuştu.

Suriye'de süregelen krize kayıtsız kalınamayacağının altını çizen Önal, depremlerin, krize çözüm bulma çabalarını ertelemenin maliyetinin ne kadar yüksek olabileceğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Büyükelçi Önal, "Siyasi süreç tekrar canlandırılmalı. BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 nolu kararı, uygulanabilir siyasi çözüm için temel ilkeleri içeriyor. Bu süreçte sahada sukünetin muhafaza edilmesi, insani yardımların engelsiz sürdürülmesi ve siyasi sürecin ilerletilmesi için önem taşıyor." diye konuştu.

Sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için uygun koşulların yaratılmasının krize kalıcı çözüm bulma çabalarının bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Önal, "Bu tüm uluslararası toplumun ortak sorumluluğu." dedi.

Büyükelçi Önal, "Türkiye, Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını sürdürürken, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin ayrılıkçı gündemlerini akamete uğratma konusunda kararlığını sürdürecek." vurgusunda bulundu.

Önal, Suriye halkının durumunu iyileştirmek için çok taraflı bir yaklaşımın gerekli olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu çerçevede tüm uluslararası çabalara taraf olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

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