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Politika

Türkiye'nin çağrısına dost ülkeden tam destek

Pakistan, Türkiye'nin İİT ve BM'yi Filistin'deki durum ile ilgili toplantıya çağırmasına tam destek verdi.

AA11 Mayıs 2021 Salı 14:23 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 14:29
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Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletleri (BM) Filistin'deki mevcut durum ile ilgili toplantıya çağırmasına tam destek verdiklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Kureyşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Filistin'de artan şiddetli ve can sıkıcı durum ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Kureyşi, Türkiye'nin İİT ve BM'yi Filistin'deki mevcut durum ile ilgili toplantıya çağırmasına tam destek verdiklerini duyururken, İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'daki saldırıların, çocukların öldürülmesinin ve Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu kaydetti.

- ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Öte yandan Kureyşi, başkent İslamabad'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise İsrail'in masum ve silahsız Filistin halkına yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Kureyşi, İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmünü ve onları zorla evlerinden çıkarmasını durdurmak için uluslararası topluma çaba gösterme çağrısında bulundu.

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