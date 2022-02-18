Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Kavas: Türkiye'nin Afrika'da geçmişi ve geleceği parlak

AA 18 Şubat 2022 Cuma 11:24 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 11:24

Büyükelçi Kavas, AA muhabirine, Türkiye'nin kıta ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin 1000 yıllık bir tarihe dayandığını ve bunun az bilindiğini belirten Kavas, 2021 sonu itibarıyla Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle temaslarında hedeflerinin üzerlerine çıktığını vurguladı.

Büyükelçi Kavas, Türkiye'nin kıtadaki duruşunun başka ülkeler tarafından istense dahi uygulanamayacağına dikkati çekerek "Çünkü Türkiye tarihte olduğu gibi bugün de önce kazandırmaya, peşinden sürecin şartları gereği kazanmaya geliyor. Türkiye'nin Afrika'da geçmişi ve geleceği parlak." dedi.

Teknoloji alanında atılacak adımların kıta için önemli olduğunu vurgulayan Kavas, "Gıda sanayisi Afrika için önü alınamaz bir alan olacak. Tüm dünya Afrika ürünlerini artık katkı maddesi olarak değil, üretilmiş maddeler olarak alacak. Eğer kıtada tarım ve hayvancılık konusunda yatırım yapmaya cesaret eden varsa bugün, yakın gelecekte en mantıklı yatırımlara imza atmış demektir. Çok hızlı gelişmeler var. Yakın zamanda Afrikalı yatırımcılar, müşteri değil pazarlayıcı olarak yerlerini alacaklar." diye konuştu.

Kavas, Afrika açılımı ile Dakar'ın Türk yatırımcılar için 2000'lerin ortasından bu yana bir cazibe merkezi haline geldiğine dikkati çekerek Afrika'da Somali ve Nijerya'dan sonra en büyük yeni sefaret binasının, 22 Şubat'ta Dakar'da açılacağını kaydetti.

Kavas 2 ülke arasındaki ticari ve sosyoekonomik ilişkiler hakkında da şunları söyledi:

"Türkiye'de eğitim alan Senegalli öğrenci sayısı 1500'e doğru ilerliyor. Maarif Vakfı okullarında 1000 kadar Senegalli öğrenci eğitim görüyor. THY haftada 7 olan uçuş sayısını 10'a çıkarıyor. Havaalanı inşaatı dahil büyük projelere imza atan şirketlerimiz bunların işletmelerini de üstleniyorlar. Gıda sanayinde ülkenin en büyük un, hayvan yemi, bisküvi ve gofret üreticisi firmamız var. Senegal'in günlük enerji üretiminin yüzde 20'sinden fazlası Dakar açıklarında demirli bir gemimiz ile üretiliyor. Çok sayıda inşaat firmamız, ülkemizin farklı sektörlerinden temsilcilerimiz Senegal piyasasına hitap eden ürünler pazarlamaktalar. TİKA, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Kızılay Delegasyonu ile THY gibi kurumlarımız da Senegallilere hizmet etmektedirler."