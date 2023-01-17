Türkiye'nin desteğine atıfta bulundu: Bize güven veriyor

Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.



Oktay'dan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini belirten Üstel, yaklaşık 1 saat süren görüşmede çok önemli adımların atılması konusunda ortak kararlar aldıklarını aktardı.

Türkiye'nin her alanda KKTC'nin yanında olduğunu bir kez daha gördüklerini dile getiren Üstel, "Kıbrıs konusunda ortaya koyduğumuz 2 devletli çözüm vizyonumuza, ana vatan Türkiye'mizin tam ve eksiksiz desteğinin devam ettiğini görmek bizlere güven vermektedir. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin vermiş olduğu bu büyük güçle dünyada 'Ben de varım.' demeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) yaptığı konuşmada, KKTC'nin tanınması için yaptığı çağrının "tarihi bir adım" olduğunu vurgulayarak, "Tüm bunlar ortadayken bize düşen görev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyada yerini alacak bir devlet olarak hazır hale getirmektir. Hükümet olarak bunun gereğini yapacağız." diye konuştu.

Gördükleri maddi ve manevi destek konusunda Türkiye yönetimi ve halkına teşekkürlerini sunan Üstel, Türkiye'nin desteğiyle sıkıntılarını çözecek büyük ve önemli projeleri tek tek hayata geçirdiklerini kaydetti.

Üstel, Türkiye'de yaptıkları görüşmeler sonrasında 3 önemli müjdeyi paylaşmak istediğini aktararak, bunları şu şekilde sıraladı:

"Türkiye'den kablo ile KKTC'ye elektrik getirilmesi konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğini almış durumdayız. Bu konuya ilişkin adımları en kısa sürede atmaya başlıyoruz. Diğer bir konu, Ada genelinde özellikle gençlerimizin ihtiyacı olan Sosyal Konut Projesi'nin ivedilikle başlaması konusunu ele aldık. Çok kısa süre içerisinde başlatacağımız proje ile gençlerimizi ev sahibi yapmaya başlıyoruz. Ayrıca KKTC'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın Türkiye'deki SGK tüm imkanlardan faydalanması konusunda da son derece çok önemli bir adım atmış durumdayız. Konuya ilişkin çalışmaları hemen başlatıyoruz."

KKTC Başbakanı Üstel, hükümet olarak attıkları her adımın ve eylemin, KKTC'yi kendi ayakları üzerinde duran bir devlet olmaya emin adımlarla götürdüğüne işaret ederek, gerek ekonomik gerekse fiziki ihtiyaçları karşılayarak Kıbrıs Türk halkının refahı ve mutluluğu için çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Üstel'in Ankara ziyaretine, Başbakan Yardımcısı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da eşlik etti.