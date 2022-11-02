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Politika

'Türkiye'nin diplomatik çabaları için minnettarız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşerek tahıl krizini çözüme ulaştırmasının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres adına yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin diplomatik çabaları için minnettar' olduğu ifade edildi.

DHA2 Kasım 2022 Çarşamba 17:57 - Güncelleme:
'Türkiye'nin diplomatik çabaları için minnettarız'
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına bugün yapılan açıklamada "Genel Sekreter, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'dan tahıl, gıda maddeleri ve gübre ihracatı için güvenli gemi seyrini kolaylaştırarak Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uygulanmasına devam ettiğine ilişkin duyurusunu memnuniyetle karşılamaktadır. (Genel Sekreter) Türkiye'nin diplomatik çabaları için minnettar ve bu hayati gıda tedarik hattını açık tutmak için yaptıkları çalışmalardan dolayı BM Koordinatörü Amir Abdulla ve ekibine teşekkür ediyor" denildi.

Karadeniz Tahıl Girşimi'nde görev yapan BM Koordinatörü Amir M. Abdulla ise Rusya'nın devam etme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek "Türkiye'nin çalışmaları için minnettarım. Girişimdeki tüm taraflarla tekrar çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

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