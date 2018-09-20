Türkiye’nin en popüler ilçeleri için CHP’de savaş başladı

Yerel seçimler öncesi CHP’de Türkiye’nin en popüler ilçeleri için büyük savaş başladı. Geçtiğimiz yıl Kadıköy’de belirleyici olan ve Aykurt Nuhoğlu’nu aday gösterten Gürsel Tekin’in İstanbul Büyükşehir Belediye adaylığı olmazsa Kadıköy için “Evet” diyeceği öğrenildi. Ancak Tekin’in karşısında Kadıköy için savaş veren güçlü rakipleri de var.

CHP kulisleri, Gürsel Tekin’le halef-selef olan Oğuz Kaan Salıcı’nın Kadıköy’de belirleyici olacağını konuşuyor. Salıcı’nın Kadıköy için kendisi gibi 10 Aralıkçı İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu düşünüyor. Kaftancıoğlu her ne kadar “Aday olmayacağım” dese de Salıcı’nın Kadıköy için düşündüğü tek isim o. Salıcı ve Tekin’in bir diğer rakibi ise Akif Hamzaçebi. Kılıçdaroğlu’nun MYK’da değiştirmediği tek isim olan Hamzaçebi de Kadıköy’ü istiyor.

BEŞİKTAŞ’I TOPRAK BELİRLEYECEK

Şu anda 1,5 milyar borcuyla “en borçlu belediyeler” listesinde bulunan Beşiktaş’ta ise Erdoğan Toprak’ın belirleyici olacağı konuşuluyor. Erdoğan Toprak’ın Beşiktaş için düşündüğü ilk isim ise eşi Ece Güner Toprak. Toprak da aynen Kaftancıoğlu gibi “aday değilim” açıklaması yapmıştı. Toprak dışında Beşiktaş için konuşulanlar arasında Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu ile Aykut Erdoğdu da var!

KILIÇ, KERİMOĞLU VE GENÇ GARANTİ

CHP’de mevcut belediyeler için yeri garanti olan ise Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç. Aday olmak istemesi halinde Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün de yeniden aday yapılacağı kesin görünüyor. Yeniden başkanlığa dönmek isteyen Mustafa Sarıgül’ün ismi ise Eyüp için geçiyor.

KAZANMA İHTİMALİ OLANLARI ADAY YAPACAĞIZ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili olarak “Biz 24 Haziran gecesinde iyi bir sınav vermedik” dedi, kızgın olan seçmenlerin haklı olduğunu söyledi. “İnce’nin CHP’nin İBB Başkanlığına aday gösterilme ihtimali var mı?” sorusuna “Kimin kazanma ihtimali varsa onu aday göstereceğiz doğal olarak. Olması gereken de budur” diyen Kılıçdaroğlu seçimlerde seçmenin boykot uygulayacağı tartışmalarına ise kızarak “Boykot etmek demek, AK Parti’ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler doğrudan AK Parti’ye oy versin” diye konuştu.

ÜMİTLERİ HALK STRAJETİLERİ

Yerel seçimlerde başarılı olmayı hedefleyen CHP, seçim stratejisinin belirlenmesinde 81 ilden vatandaşların görüşünü almak için mail adresi oluşturdu. Bu kapsamda, “mutlusehirler@gmail.com” isimli bir mail adresi açan CHP, 81 ilden vatandaşların görüş ve önerilerini bekliyor. Vatandaşlardan gelecek önerileri şehir ve ülke bazında değerlendirecek olan parti, stratejisini de bu temeller üzerine oturtacak.

(Akşam)