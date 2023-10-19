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Politika

Türkiye'nin formülüne açık destek verdiler: Dikkate alınmalı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Türkiye'nin ortaya koyduğu İsrail-Filistin meselesinde kalıcı barış için tarafların garantör ülkeleri olacağı bir sistem fikrine ilişkin olarak, “Türkiye ve diğer ülkelerin barışı amaçlayan girişimleri görüşülmeli ve dikkate alınmalı.” ifadelerini kullandı.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 20:05 - Güncelleme:
Türkiye'nin formülüne açık destek verdiler: Dikkate alınmalı
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Sözcü Beluç, Türkiye'nin İsrail-Filistin meselesinde kalıcı barış için ortaya koyduğu garantörlük mekanizmasına ilişkin sorusunu, "Pakistan, derhal ateşkes sağlanması, kuşatmanın kaldırılması ve Gazze halkına insani yardım sağlanması yönünde nihai hedefimize katkı sunabilecek tüm girişimleri memnuniyetle karşılıyor." şeklinde cevapladı.

Beluç, arzulanan barış sonucuna katkıda bulunacak bir uzlaşının ortaya çıkmasını umduklarına işaret ederek, "Türkiye ve diğer ülkelerin barışı amaçlayan girişimleri görüşülmeli ve dikkate alınmalı." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin meselesinde kalıcı bir barış için tarafların garantörlerinin olacağı bir sistem fikrini ortaya koyduklarını bildirmişti. Filistin için Türkiye'nin, İsrail için de başka ülkelerin garantör olabileceğini belirten Fidan, "Her iki tarafın da mutabık kalacağı bir antlaşmaya varıldıktan sonra, bunun gereklerinin yerine getirilmesi hususunda garantör ülkeler sorumluluk üstlensin." açıklamasında bulunmuştu.

  • Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç
  • israil
  • filistin

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