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Politika

Türkiye'nin Gazze diplomasisini ele aldılar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin'i birleştiriyor

ABD basını, Gazze için diplomatik girişimlerde bulunan Türkiye'nin El Fetih ve Hamas uzlaşmasında devreye girdiğini yazdı.

Star Gazetesi22 Aralık 2023 Cuma 10:58 - Güncelleme:
Türkiye'nin Gazze diplomasisini ele aldılar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin'i birleştiriyor
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İsrail, 77 gündür Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürürken Türkiye kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgede bağımsız Filistin devletinin inşa edilmesi adına diplomasi trafiğine hız verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için diplomatik temaslarını yoğunlaştırırken ABD basını, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE, FİLİSTİNLİ GRUPLARI BİR ARAYA GETİRİYOR!

ABD basını, Türkiye'nin El Fetih ve Hamas'ın üst düzey mensuplarını bir konferansta bir araya getirme girişiminde bulunduğunu yazdı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin iki Filistinli grup arasında devam eden görüşmelerin parçası olduğunun sinyalini verdiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "El Fetih ile Hamas'ın görüşmemesi diye bir durum söz konusu değil. Görüşüyorlar. El Fetih ile Hamas'ın birbiriyle barışık yaşaması şart. Bunlar birbiriyle adeta et ve kemik gibiler" sözleri haberde yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS VE HAMAS LİDERİ HENİYYE İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Erdoğan'ın, Abbas ve Heniyye'yi Ankara'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtilen açıklamada, Erdoğan'ın, Filistin'in, Türk halkının gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade ettiği kaydedildi. Erdoğan'ın görüşmede, İsrail güvenlik güçlerinin ve yerleşimcilerin saldırıları sonucu şehit olan Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediği de aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Filistin halkının birlik ve beraberliğinin önemine dikkati çekerek, Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğün, barış sürecini baltalamak isteyen aktörlerin işine yaradığını belirtti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Gazze'ye uygulanan ablukayı kabul etmediklerini belirterek, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • El Fetih
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  • Filistin
  • Gazze

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