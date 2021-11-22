Türkiye'nin gözü Ankara'da! Alınan kararları Başkan Erdoğan açıklayacak

22 Kasım 2021 Pazartesi 07:34 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 07:34

Bugün toplanacak kabinede ekonomi ve uluslararası ilişkiler gündemde yer alacak.

Başkan Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede ekonomi ve uluslararası ilişkiler gündemde olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 asgari ücretini belirlemek için aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Kabine toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tarafların asgari ücret beklentileri konusunda bilgilendirme yapacak. Toplantıda, ekonomideki son gelişmelerle birlikte kurdaki yükselişin de ele alınması bekleniyor.

Terörle mücadelede gelinen son aşama da Kabine toplantısında ele alınacak. Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesi öncesi başlatılan operasyonlar, TSK ve MİT'in terör örgütünün lider kadrolarına karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonların görüşülecek konular arasında yer alması bekleniyor.

ABD'YLE F35 GÖRÜŞMESİ

F35 ve F16 savaş uçakları konusunda ABD ile yürütülen süreç, gelinen son aşama kabinenin bir başka önemli gündem maddesi olacak. Başkan Erdoğan'ın, millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.