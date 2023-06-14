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Politika

Türkiye'nin gözü Beştepe'de: Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine üyeleriyle ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek. Saat 14:00'de başlaması beklenen toplantıda; taşerona kadro, deprem bölgesi konutları, ev hanımlarına emeklilik ve asgari ücret zammı gibi konuların ele alınması bekleniyor.

14 Haziran 2023 Çarşamba 00:24 - Güncelleme:
Türkiye'nin gözü Beştepe'de: Kabine bugün toplanıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki yeni Kabine ikinci toplantısını bugün yapacak.

Söz konusu toplantı saat 14:00'de gerçekleştirilecek.

KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Yeni Kabine'nin belli olmasıyla birlikte yapılacak olan ikinci toplantıda, taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi, asgari ücret zammı gibi konuların masada olacağı tahmin ediliyor.

SON KABİNE TOPLANTISINDA NE KARARLAR ALINMIŞTI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan en son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna alınan kararlara duyurmuştu.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak. Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz. Son olarak Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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