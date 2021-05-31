Türkiye'nin gözü-kulağı Ankara'da! Başkan Erdoğan açıklayacak

AA 31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:10 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:10

Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.

Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Ayrıca 13-14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinin de toplantıda gündeme geleceği tahmin ediliyor.

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

İşte yeni dönem için masada olacak başlıklar:

KAFE VE RESTORANLAR: Yüzde 50 kapasite mecburiyeti getirilebileceği belirtilen işletmelerin, dış mekanlarının mesafe kurallarınca açılması ve 22.00'ye kadar faaliyet göstermelerine izin verilmesi bekleniyor.

EĞİTİM: Telafi eğitiminin ne zaman başlayacağı ve yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacağı görüşülecek.

DÜĞÜNLER: Salonlar belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek. İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla bu durumun kapalı salonlara kadar ilerlemesi bekleniyor.

SOSYAL ALANLAR: Halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları, hamam ve saunalar kapılarını yine kapasite düşürerek açabilecek.

AŞILAMA: Aşılamanın yüksek olduğu iller ve yaş gruplarıyla ilgili alınacak kararlarda bu kriter de ele alınacak. Kararlarda illerin yoğunluk oranları belirleyici bir etken olacak.

MASKE ZORUNLULUĞU: Yarından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Bilim Kurulu'nun hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması saat 24.00'e kadar uzatılmalı önerisi, kabine üyeleri tarafından ele alınacak. Hafta sonu sokak yasağının cumartesi kaldırılması ve pazar devam etmesi gündemde ancak bu hafta cumartesi de yasak olabilir.

Şehirlerarası seyahat yasaklarının da tamamen kaldırılması düşünülüyor.