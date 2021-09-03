Türkiye'nin gücüne işaret ettiler: Eski SSCB cumhuriyetlerini işgal etmeye cesaret edemezler

Star.com.tr 3 Eylül 2021 Cuma 10:22 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 10:22

Rus basını, "Türkiye Afganistan'da ABD ve NATO'nun yerini almaya hazır" başlığıyla çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Makalede Türkiye-Pakistan-Taliban ilişkileri de ele alındı.

"TÜRK ASKERİNİN DÖNMESİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

Türkiye ve Taliban'ın anlaşması durumunda Türk askerinin Afganistan'a geri dönmesinin göz ardı edilemeyeceği belirtildi.

Türkiye'nin Orta Asya'da son derece güçlü olduğu ifade edilen makalede, "Taliban, Türkiye'nin Orta Asya'daki güçlü konumu nedeniyle SSCB'nin eski cumhuriyetlerini işgal etmeye cesaret edemez. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbeklerin, Türkmenlerin, Kazakların ve Kırgızların Türklerle tek millet olduğunu açıkça söylemesi boşuna değil" denildi.

TÜRKİYE-PAKİSTAN İŞBİRLİĞİ DÜZEYİ SON DERECE YÜKSEK

Türkiye ile Pakistan arasında savunma ve askeri alandaki işbirliği düzeyinin ise son derece yüksek olduğu belirtilen yazıda, "1990'ların başında Türkiye topraklarında Pakistan F-16 uçakları modernize edildi. Son yıllarda Türkiye, Pakistan ordusunun Çin'den sonra en büyük ikinci silah tedarikçisi haline geldi. Örneğin 2018 yılında Pakistan, 1,5 milyar dolar değerinde 30 Türk T-129 helikopteri satın aldı" denildi.

"TALİBAN'IN YAYILMA OLASILIĞI TÜRKİYE İÇİN KABUL EDİLEMEZ"

Taliban'ın Orta Asya ülkelerine yayılma olasılığının Türkiye için kabul edilemez olduğu altı çizilen yazıda "Taliban, Pakistan topraklarına veya Orta Asya Türk devletlerine yayılma yolunu izlemesi durumunda Ankara'dan acımasız bir savaş beklemelidir. Taliban için bariz bir başarısızlık olacağı kesindir" değerlendirmesinde bulunuldu.