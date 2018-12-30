Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Türkiye'nin gurur günü

Türkiye savunma sanayinde yerli ve milli projelerle şaha kalktı. Ülkemizde daha önce üretilemeyen modern tank topu mühimmatı MKEK tarafında üretildi. Diğer taraftan Hürkuş-C’nin kendini koruma özelliği başarıyla test edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Savunma sanayinde son yıllarda artan yerli ve milli projelere bir yenisi daha eklendi. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Türkiye’de daha önceden üretimi yapılmayan 120 milimetre MOD300 HE-T tank topu mühimmatı için kurum öz kaynaklarıyla 20 Ocak 2017’de Ar-Ge faaliyetlerine başladı. Yürütülen çalışmalar sonunda 1 Mart 2018’de tasarım doğrulama testleri başarıyla tamamlandı. Kurumun tesislerinde, kısa sürede tamamı yerli ve milli olarak üretilen bin adetlik ilk kafile mühimmatın atışlı testleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) temsilcilerinin katılımıyla 25 Aralık’ta başarıyla gerçekleştirildi. MSB ile MKEK arasında imzalanan 8 bin adetlik sözleşmenin, kalan 7 bin adedine yönelik üretim faaliyetleri hızla devam ediyor.

HÜRKUŞ’A KORUMA

Hürkuş-C’nin son olarak kendini koruma özelliği başarıyla test edildi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir “Hürkuş, silahları ve korunma sistemleriyle yakın hava desteği görevlerine de hazır hale geliyor” dedi. F-35’lerin teslimatıyla ilgili bir gecikme olmayacağını ve Amerika dışındaki ilk F-35 bakım tesisinin Eskişehir’de olacağını belirten Demir, ilk yerli muharip savaş uçağı TF-X’in 2023 yılında hazır olacağını söyledi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle

115 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

115 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

ABD helikopterleri Münbiç'te görüntülendi

ABD helikopterleri Münbiç'te görüntülendi

Milli Piyango en çok hangi numaralara çıktı? Milli Piyango en çok çıkan rakamlar

Milli Piyango en çok hangi numaralara çıktı? Milli Piyango en çok çıkan rakamlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA