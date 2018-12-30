Türkiye'nin gurur günü

Savunma sanayinde son yıllarda artan yerli ve milli projelere bir yenisi daha eklendi. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Türkiye’de daha önceden üretimi yapılmayan 120 milimetre MOD300 HE-T tank topu mühimmatı için kurum öz kaynaklarıyla 20 Ocak 2017’de Ar-Ge faaliyetlerine başladı. Yürütülen çalışmalar sonunda 1 Mart 2018’de tasarım doğrulama testleri başarıyla tamamlandı. Kurumun tesislerinde, kısa sürede tamamı yerli ve milli olarak üretilen bin adetlik ilk kafile mühimmatın atışlı testleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) temsilcilerinin katılımıyla 25 Aralık’ta başarıyla gerçekleştirildi. MSB ile MKEK arasında imzalanan 8 bin adetlik sözleşmenin, kalan 7 bin adedine yönelik üretim faaliyetleri hızla devam ediyor.

HÜRKUŞ’A KORUMA

Hürkuş-C’nin son olarak kendini koruma özelliği başarıyla test edildi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir “Hürkuş, silahları ve korunma sistemleriyle yakın hava desteği görevlerine de hazır hale geliyor” dedi. F-35’lerin teslimatıyla ilgili bir gecikme olmayacağını ve Amerika dışındaki ilk F-35 bakım tesisinin Eskişehir’de olacağını belirten Demir, ilk yerli muharip savaş uçağı TF-X’in 2023 yılında hazır olacağını söyledi.