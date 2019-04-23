'Türkiye'nin huzurunu bozdurmayız'
Başkan Erdoğan, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya, “Şiddetin her türlüsüne karşıyız, huzur iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyiz” sözleriyle tepki gösterdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Paylaşımında olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını, şiddetin her türüne karşı olduklarını belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
“Dün dört şehidimizi toprağa verdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir.”
İSTENMEYEN BİR OLAY
“Ne yazık ki önceki gün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz.”
ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI TELGRAFI
Başkan Erdoğan, Çukurca’da teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan askerler Erhan Çiyapul, Şevket Çetin, Yener Kırıkcı ve Murat Şahin’in ailelerine telgraf göndererek, taziyelerini iletti.
TAZİYE DİLEKLERİ
Öte yandan Başkan Erdoğan, Sri Lanka’da meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden mühendis Serhan Selçuk Nariçi’nin acılı babasına taziye dileklerini iletti.
BAŞKAN ERDOĞAN’DAN 23 NİSAN MESAJI
Çocuklarımızı parlak yarınlara hazırlamalıyız
Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, “En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir” ifadelerini kullandı.
Başkanlık İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye Millet Meclisinin 99’uncu kuruluş yıl dönümünü, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Erdoğan, mesajında “Milli egemenliğimizin temelleri atılırken, aziz milletimiz her yaştan ferdiyle zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele vermiştir.
‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla istiklal ve istikbal mücadelesini sürdüren, geleceğine yön veren milletimiz için Meclisin kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur” ifadelerine yer verdi.
SAYGIN VE ÖRNEK ÜLKE
Erdoğan, şunları kaydetti: “23 Nisan 1920, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için, milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır. Kurtuluş Savaşı’nda kahramanlık destanı yazan aziz milletimiz, Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından her alanda hızla gelişmeyi ve ilerlemeyi ilke edinmiş; Türkiye bugün, dünyanın saygın ve örnek ülkelerinden bir durumuna gelmiştir. Bizler de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye’de yaşamaları için milletimizden aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm dünya çocuklarıyla el ele kutladığımız 23 Nisan Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği değerin en güzel tezahürüdür. Millet olarak, çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlık olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir.”
MİNNETLE YAD EDİYORUZ
Erdoğan, kuruluşundan bu yana Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında ülkeye hizmet etmiş milletvekillerine şükranlarını sunarak, “İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.
Erdoğan’a hakaret eden kişiye tutuklama
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, sosyal medya üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Çorlu Jandarma Komutanlığı ve Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, şoförlük yapan İ.B’nin sosyal medya üzerinden Başkan Erdoğan’a hakaret ettiğini belirledi. Şüpheli, evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında Çorlu Adliyesine sevk edilen İ.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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