Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

4 Aralık 2021 Cumartesi 16:10 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 17:09

Erdoğan, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisinin hayırlı olmasını diledi.

Tesisin Siirt'te hatta bölgede şimdiye kadar yapılmış en büyük sanayi yatırımı olduğunu anlatan Erdoğan, bedeli 102 milyon dolar olan tesisin Türk-Katar ortaklığıyla Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulduğunu belirtti.

Ülkenin tamamen dışa bağımlı olduğu çinko ihtiyacının yaklaşık yarısının bu tesiste üretileceğini anlatan Erdoğan, böylece yarım milyar dolara yakın cari açıktan tasarruf sağlayacaklarını dile getirdi.

Tesisin istihdam anlamında da bölgeye muazzam bir katkısı olacağını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siirt'teki fabrikada 500, Hakkari'deki madenlerden Siirt'e kadar uzanacak tedarik zincirinde 2 bin 500 olmak üzere toplam 3 bin kardeşimiz iş imkanına kavuşacak. Bugün ayrıca bu yatırımın devamı niteliğinde olan kurşun, gümüş ve sülfürik asit fabrikalarının da temelini atıyoruz. 2023'e kadar tamamlanacak olan bu tesislerle birlikte yatırım tutarı 500 milyon dolara, sağlanan istihdam da 7 bin 500 kişiye ulaşacak. Lineer Firmamızı, Fikret Baydarman ve Abdülaziz El Atiyye kardeşlerimizi bu önemli yatırım kararı için tebrik ediyorum."

Erdoğan, Türkiye'nin pek çok yerinde önemli yatırımları olan firmanın sahibi Baydarman'ın memleketi Siirt'e böyle bir yatırım kazandırmasının ayrıca önemli olduğunu söyledi.

Bölgenin evladı olan tüm iş adamlarını kendi şehirlerine, kendi insanlarına hizmet edecek bu tür yatırımlar yapmaya davet eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu tesisin bu yatırımların ilk adımı olmasını temenni ediyorum. Tesisin Siirt'e ve tüm bölge illerine hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan diliyorum. Tesisin yapım sürecine destek olan tüm kurumlarımıza ayrıca şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bol üretim diliyorum. Bol üretimin dışında dünya pazarlarında bereketli gelecek diliyorum. Kazancınız bol olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun."

Daha sonra beraberindekilerle kurdele keserek tesisin açılışını gerçekleştiren Erdoğan'a Katarlı ortak Abdülaziz El Atiyye, günün anısına tablo hediye etti.