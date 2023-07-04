Türkiye'nin 'İsveç' tutumuna açık destek: İşaret verirlerse onaylarız

İsveç'in NATO'ya üyeliği ülkede yaşanan skandal olaylarla zora girerken Macaristan'dan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Türkiye'nin iki ülke ile imzaladığı üçlü momerandumda Finlandiya, Ankara'nın taleplerini yerine getirirken İsveç, birçok skandalla gündem olmayı sürdürmüştü. Stokholm yönetimi, Türkiye'nin şartlarını kabul ettiğini ifade etse de ülkede yaşananlar bu durumun tam aksini gösteriyor. Son olarak Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırı da Türkiye'nin haklılığını gözler önüne seriyor.

İSVEÇ'E EV ÖDEVİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine toplantısının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İsveç ve NATO konusunda net mesajlar verdi. Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçaklığa sert tepki gösterip, İsveç'in NATO'ya girmesiyle ilgili olumsuz sinyal vererek, "Türk Milletini tanımadıkları aşikardır. Buradan kendilerine ince eleyip sık dokumalarını, ev ödevlerini daha iyi yapmalarını tavsiye ediyorum." demişti.

'TÜRKİYE İLE BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ'

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini duyurdu. Macar Bakan, "Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini onaya hazır olduğuna dair bir işaret verirse biz de destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Bakan Hakan Fidan ile görüşmüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ile telefonda görüşmüştü. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Macar mevkidaşı ile NATO genişlemesi konusunu ele almıştı.

Bakan Fidan, İsveç'in üyeliğine ilişkin bugün yaptığı açıklamada ise, nitelikli tepkiler ortaya konmazsa bunun ne ilk ne de son olacağını vurgulayarak "Özellikle İsveç'te bu türden eylemlerin kamu koruması ve polis kordonu altında yapılması çok daha düşündürücü bir olay. İsveç'in NATO'ya üyeliğinin tartışıldığı günlerde, İsveç güvenlik sisteminin provokasyonları engellemeye yetmeyen bir yapıda olması ve NATO'ya daha fazla güç değil, sorun getirir bir görüntü çizmesi açıkçası stratejik açıdan ve güvenlik açısından da bizi düşündürüyor" diye konuştu.