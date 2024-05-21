Ciolacu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Romanyalı yetkililerle Ankara'da bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Ciolacu, daveti için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Ciolacu, iki ülke arasında 2011'de "stratejik ortaklık" tesis edildiğini ve bugünün de Türkiye ile Romanya ilişkileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Çünkü Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyini resmileştirerek Romanya ve Türkiye arasındaki ilk ortak hükümet toplantısını fiilen gerçekleştirmiş olduk. Bu ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır." dedi.

Söz konusu adımın Türkiye ile Romanya'yı stratejik, ekonomik ve sosyal açıdan birbirine daha da yakınlaştıracağını söyleyen Ciolacu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu girişimden dolayı tebrik etti.

- "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VİZYONER BİR LİDER"



Ciolacu, Romanya'nın Türkiye'nin öncelikli ilgi alanına giren ülke olarak resmen tanınmasından dolayı onur duyduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçek dostlarının kim olduğunu her zaman bilen vizyoner bir liderdir. Romanya da buna uygun şekilde karşılık verdi ve böylece bugün Türkiye, AB dışındaki ana ekonomik ortağımız, NATO'daki en önemli müttefiklerimizden biri, stratejik bölgesel ortak, iyi komşu ve dost olduğunu söyleyebiliyoruz." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ülkesinin Türkiye'nin yanında yer aldığının altını çizen Ciolacu, böyle anların ilişkilerdeki önemine değindi.

Ciolacu, Romanya'nın kimlik kartı hamili vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasını hatırlatarak, bu karar için Erdoğan'a teşekkür etti.

Romanya vatandaşlarının Türkiye'yi turizm alanında tercih ettiklerine dikkati çeken Ciolacu, söz konusu kararın faydalı olacağını vurguladı.

Ciolacu, Türkiye'ye et ve canlı hayvan ihracatının ve transit geçişin yeniden başlamasına atıfta bulunarak, bunun Romanyalı üreticiler için öneminden bahsetti.

İki ülkenin ticaretinin geçen yıl 10 milyar doları aştığını ve gelecek yıllarda 15 milyar doların hedeflendiğinin altını çizen Ciolacu, bu hedefe ulaşmak için iki ülke şirketlerinin önemli role sahip olduğunu söyledi.

- "TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL GÜVENLİĞE KATKISI SON DERECE ÖNEMLİ"



Ciolacu, ülkesinin savunma sanayisi alanında daha yakın işbirliğine ilgi duyduğunu aktararak, "Türkiye ile Bayraktar insansız hava araçları (İHA) ve Otokar zırhlı taktik araçları için halihazırda sağlam sözleşmelerimiz var. Ancak Romanya şirketlerinin bu bileşenleri Romanya'da üretebilmeleri için teknoloji ve know-how transferlerine yönelik ortaklık formülü oluşturabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde enerji alanındaki büyük fırsatları da ele aldıklarını dile getiren Ciolacu, "Türkiye gerek Kafkasya'dan gerekse doğal gaz istasyonları aracılığıyla gaz tedariki için ana seçeneklerimizden biridir. Aynı zamanda ülkelerimiz gaz üreticisidir ve gelecekteki güzergahlarının haritasında belirgin avantajlara sahiptir." ifadelerini kullandı.

Ciolacu, yenilenebilir ve nükleer enerji alanlarının yanı sıra bağlantı alanında da işbirliğini geliştirme olanaklarını değerlendirmek üzere Romanya-Türkiye ortak çalışma grubu kurulması konusunda mutabık kalındığını anlattı.

Türkiye ve Romanya'nın Karadeniz'de önemli enerji yatırımlarının bulunduğunu vurgulayan Ciolacu, Karadeniz'de güvenliğin sağlanması ve yatırımların korunması için iki ülkenin birlikte hareket etmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Ciolacu, Karadeniz'de "Romanya, Türkiye ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri tarafından ortaklaşa yürütülen mayın temizleme faaliyetlerinin yakında başlayacak olmasını" memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Karadeniz'e kıyısı olan müttefikler ilk kez ciddi bir güvenlik ve nakliye emniyeti meselesini ortaklaşa değerlendirme kararı almışlardır." dedi.

Türkiye'nin bölgesel güvenliğe katkısına da değinen Romanya Başbakanı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bölgesel güvenliğe katkısı da çok önemli olmuştur ve burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gösterdiği liderlik ve vizyon için tebrik etmek istiyorum. Türkiye'nin olağanüstü çabaları daha sonra Romanya tarafından devralınmış olan Karadeniz üzerinden Ukrayna tahıl transit anlaşmasını mümkün kılmıştır. Romanya ve Türkiye'nin hem Ukrayna'ya yardım konusunda hem de savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine dahil olma konusunda birlikte çalışmaya devam etmelerini umuyorum."

- "GAZZE ŞERİDİ'NDE SİVİL CAN KAYIPLARINI DURDURMAYA YARDIMCI OLMAK İNSAN OLARAK GÖREVİMİZ"



Ciolacu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Orta Doğu'daki durumu da ele aldıklarını ve "Gazze'de bir insanlık trajedisiyle karşı karşıya bulunulduğu konusunda hemfikir" olduklarını belirterek, "Gazze Şeridi'nde insani yardım sağlamak ve sivil can kayıplarını durdurma konusunda yardım etmenin her şeyden önce insan olarak bizim görevimizdir." şeklinde konuştu.

Romanya Başbakanı Ciolacu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrıca Romanya'nın "Türkiye ile AB arasında diyaloğu kolaylaştırmaya devam edeceğini" söylediğini aktardı.

Bugün yaptıkları ilk toplantının, iki ülkenin stratejik ortaklığının gelişmesinin önünü açacağına inandığını vurgulayan Ciolacu, bugün imzaladıkları anlaşmaların ikili işbirliğini daha da güçlendireceğine dikkati çekti.

Ciolacu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bükreş'e davet etti.