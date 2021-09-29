Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Usluer: İki ülke arasında çok önemli bir ticaret potansiyeli var

AA 29 Eylül 2021 Çarşamba 11:14 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 11:14

Usluer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye-Umman ilişkilerinin başta politik, ekonomik ve kültürel olmak üzere her alanda mükemmel seyrettiğini belirterek, 16. Yüzyıla kadar giden Türk-Umman ilişkilerinin modern dönemlerde 1973 yılında diplomatik ilişki tesis edilmesi ve karşılıklı olarak 1985 yılında Ankara'da ve 1986 yılında Muskat'ta Büyükelçiliklerin açılmasıyla güçlü bir zemine oturduğunu söyledi.

Büyükelçi, "Bu çerçevede özellikle son on-on beş yılda iş birliğimiz ortak çıkarlarımız zemininde katlanarak artmaktadır. Bu ilişkiyi ben her zaman üç kelime ile özetliyorum; güvene dayalı, devamlı ve istikrarlı." diye konuştu.

Türkiye ile Umman arasında ilişkileri geliştirme yolunda adımlar atıldığına işaret eden Usluer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ocak 2020 yılında tahta çıkan Umman Sultanı Heysem Bin Tarık arasında telefon diplomasisi ile çok sıcak bir diyalog tesis edildiğini aktardı.

Pandemi koşulları üst düzeyde bir ziyaretin yapılmasına henüz müsaade etmese de bu anlamda karşılıklı taahhütler verildiğini belirten Usluer, her iki taraf için de en uygun zamanda ziyaretler gerçekleştirileceğini söyledi.

- "İKİ ÜLKE ARASINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR TİCARET POTANSİYELİ VAR"

Türkiye ile Umman arasındaki ticaret hacminde 2017 yılından bu yana sürekli bir artış görüldüğünü söyleyen Usluer, şunları ifade etti:

"Makine ve ekipman ile inşaat malzemeleri başta olmak üzere Umman'a ihracatımız tekstil ve ayakkabı, elektrik ve aydınlatma ekipmanları, beyaz eşya, gıda ve mobilya gibi ürünlerle çeşitlenmeye devam etmekte. Savunma Sanayimiz, ihracatımızda önemli bir kalem oluşturmaktadır. Türkiye ve Umman arasında hâlâ gerçekleştirilememiş çok önemli bir ticaret potansiyeli olduğunu söyleyebilirim."

Son dönemde iki ülke arasında organize sanayi bölgeleri alanında yapılan iş birliğiyle ilgili bilgi veren Usluer, yıl içinde Türkiye ile Umman arasında çok önemli bir adım atıldığını, Türkiye'nin önde gelen sanayi bölgelerinden Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) ile Umman'ın önemli liman şehirlerinden Dukum'da sanayi bölgesi kurmak için Umman Özel Ekonomik ve Serbest Bölgeler İdaresi (OPAZ) ile Teknik İşbirliği Programı Anlaşması imzalandığını aktardı.

Usluer, proje kapsamında, Umman'ın geleceği olarak görülen Dukum Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde GOSB modeliyle kurulmuş bir "Türk Endüstri Bölgesi" inşa edileceğini, projenin Cumhuriyetimizin 100. yılında 29 Ekim 2023'te faaliyete geçecek şekilde tamamlanmasının planlandığını dile getirdi.

Büyükelçi, "İkili ilişkilerimizde büyük bir atılım olacak. Söz konusu projeyle hem Türkiye'nin hem de Umman'ın kazanacağına hiç şüphe yok." dedi.

Umman'ın petrol dışı ticari ve sınai faaliyetlerini geliştirmeye öncelik vermeye başladığı bu reform ortamının bölgenin en büyük üretim sanayisine sahip olan Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Usluer, "Körfez İşbirliği ülkeleri arasında açık limanlara sahip tek ülke olan Umman, bulunduğu noktadan Güney Asya ve Doğu Afrika pazarlarına ihracat ve erişim sağlayan bir hub olma özelliğine de sahip. Burada kurulacak bir Türk Endüstri Bölgesi iki ülke ekonomisine de üretim, istihdam ve önemli bir ihracat geliri sağlayacak." diye konuştu.

- UMMAN'DA 35'E YAKIN TÜRK FİRMASI BULUNUYOR

Umman'daki Türk firmalarından bahseden Usluer, ülkede çoğunluğu müteahhitlik ve mühendislik sektöründe olmak üzere 35'e yakın Türk firması bulunduğunu, bugüne kadar yaklaşık 7 milyar dolarlık proje üstlendiğini ve bunun büyük bir kısmını da tamamladığını söyledi.

Türk firmaların çoğunun halen Umman'da aktif olduğunu ve yeni ihalelere girmeye devam ettiğini dile getiren Usluer, diğer yandan, savunma sanayisi şirketlerinin Umman'a ilgilerinin her geçen yıl arttığını ekledi.

"Türk savunma sanayisinin kalitesi ve güvenirliliği Umman makamlarınca yakından bilinmektedir." diyen Usluer, Türk firmaların Umman'da çok prestijli projelerin ihalelerini aldığını, teslimatlarını zamanında hatta zamanından önce yapmaları ve ürün kaliteleri ile de ünlendiklerinin altını çizdi.

Usluer, Türkiye-Umman Ortak Ekonomik Komitesi (KEK) ve Türk-Umman İş Konseyi gibi mekanizmaların yanı sıra, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) koordinasyonunda iş insanları arasında temaslar gerçekleştirildiğini, çeşitli fuarlara Türkiye'den firmaların katılımının teşvik edildiğini söyledi.

- UMMANLI TURİST SAYISI HER YIL ARTIYOR

Özellikle yeme-içme sektöründe Türk mutfağının her geçen yıl öne çıkmaya devam ettiğini belirten Usluer, "2016'dan beri ülkemize gelen Ummanlı turist sayısı her yıl katlanarak artmaktadır. Ülkemize gelen Ummanlılar için Türk lezzetleri vazgeçilmez bir hal almıştır. Bir Ummanlı için hafta sonu Türk kahvaltısı yapmak en önemli sosyalleşme eylemlerinden birisi artık." dedi.

- "MUSKAT'TA BİR YEE AÇILMASI KARARLAŞTIRILDI"

Umman'da Türkçeye karşı yoğun ilgi olduğunu aktaran Usluer, "Çoğu zaman dışarda Türkçe konuştuğumuzu duyan biri ki bu genellikle gençler ve kadınlar oluyor, yanımıza yaklaşarak bizimle Türkçe konuşuyor. Onlara Türk Büyükelçiliğinden olduğumuzu söylediğimizde ise bizi coşkuyla kucaklıyorlar. Öyle büyük ve somut bir sevgi var ülkemize." dedi.

Bu sevginin temelinde Türkiye'nin yürüttüğü bölgesel ve küresel siyasetin yattığını, Türk dizilerinin ise bu sevginin gelişip coşmasına sebep olduğunu söyleyen Usluer, "Dizilerimiz o kadar popüler ki bu dizileri orijinal diliyle izleyerek Türkçe öğrenen birçok kişi ile tanışıyoruz." diye konuştu.

"Toplumun Türkçeye duyduğu ilgi ve ihtiyaca cevap verebilmek için Muskat'ta bir Yunus Emre Enstitüsü (YEE) açılmasının kararlaştırıldığı müjdesini buradan verebilirim." ifadelerini kullanan Usluer, enstitünün açılması için iki ülke arasında imzalanacak mutabakat zaptında son aşamaya gelindiğini, en kısa sürede bu merkezin açılacağını ekledi.