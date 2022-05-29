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Politika

Türkiye'nin olası sınır ötesi askeri operasyonu İran'ı panikletti!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Türkiye'nin YPG/PKK terör örgütüne yönelik Suriye'de olası bir askeri operasyonuna dair açıklamalarda bulundu.

AA29 Mayıs 2022 Pazar 12:45 - Güncelleme:
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İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre Hatibzade, gündeme dair açıklamalarda bulunduğu basın toplantının soru-cevap kısmında, "olası bir Türk askeri operasyonuna" ilişkin bir soruya verdiği cevapta, "İran, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için diğer ülkelerin topraklarında herhangi bir askeri harekata ve güç kullanımına karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Böyle bir harekâtın, Suriye'nin "toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğinin ihlali olacağını" savunan Hatibzade, olası bir Türk askerî harekâtının durumu "daha karmaşık hale getireceğini ve gerilimi artıracağını" iddia etti.

İran, Suriye topraklarında Afgan mülteciler ve Pakistan vatandaşı milislerden oluşturduğu silahlı grupları kullanarak Esed rejimini destekliyor. Tahran yönetimi, İran Devrim Muhafızları komutanları ve onlara bağlı bazı unsurları da yine Suriye topraklarında aktif şekilde kullanıyor.

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