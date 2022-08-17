''Türkiye'nin Orta Asya ülkeleri için bir kere daha stratejik önemini gösterdi''

Türkmenistan'ın Avaza bölgesindeki bir otelde yapılan imza töreninde, Türkmenistan Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı Genel Müdürü Mammethan Çakiyev ile Moldova Cumhuriyeti Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Andrei Spinu arasında uluslararası kara yolu taşımacılığına ilişkin anlaşma imzalandı.

Daha sonra Türkmenistan Bakanlar Kurulu Ulaştırma ve Haberleşme Ajansına bağlı Türkmen Deniz Derya Yolları Başkanı Annadurdy Kosayev ile Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Khvtisiaşvili arasında deniz yolu ulaşım ve taşımacılığına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Türkmenistan Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı ile Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı arasında uluslararası kara yolu taşımacılığının geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Taraflar, anlaşma sonrası iki ülke arasındaki ulaştırma iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem verildiklerini kaydetti.

- AŞKABAT ANLAŞMASININ KAPSAMI GENİŞLİYOR



Uluslararası ulaştırma ve transit koridoru oluşturulmasına ilişkin anlaşmaya (Aşkabat Anlaşması) taraf devletlerin koordinasyon konseyinin 2. toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Türkmenistan Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı Genel Müdürü Mammethan Çakiyev, İran Cumhuriyeti Yollar ve Kentsel Kalkınma Bakanı Rüstem Kasemi, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakan Yardımcısı Almaz Idyrysov ve Özbekistan'ın Türkmenistan Büyükelçisi Akmalcon Kuçkarov katıldı.

Toplantıda, anlaşmanın taraf ülkeleri arasındaki trafiği kolaylaştırmak konuları ele alındı ve anlaşmaya katılacak yeni üyeler değerlendirildi.

- "TÜRKİYE'NİN ORTA ASYA ÜLKELERİ İÇİN BİR KERE DAHA STRATEJİK ÖNEMİNİ GÖSTERDİ"



Türkmenistan Ulusal Konseyi Meclisinin Milletvekili Kerimguly Geldiyev, karayla çevrili gelişmekte olan ülkelerin ulaştırma bakanları düzeyindeki konferansını AA muhabirine değerlendirdi.

Konferans çerçevesinde ikili ve çok tarafları anlaşmalara imza atılmasının toplantının önemini artırdığını belirten Geldiyev, toplantıda konuşma yapan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİK) temsilcilerinin, Türkiye'nin bölge ülkelerinin Avrupa pazarına çıkmasında önemli bir rolünün olduğunu söylediklerini aktardı.

Geldiyev, şunları kaydetti:

"Bu anlamda İslamabad-Tahran-İstanbul uluslararası ulaşım koridoru, İstanbul-Almatı ulaşım koridoru ve yeni ulaşım hattı projesi olan Kırgızistan-Tacikistan-Afganistan-İran-Türkiye üzerinden Avrupa pazarına çıkılması konusunda projelerin finanse edilmesi konusunda mutabık kaldılar. Bu da Türkiye'nin Orta Asya ülkeleri için bir kere daha stratejik önemini göstermiş oluyor."