'Türkiye’nin sadece kendi ekseni vardır'

Kurtulmuş, Yıldız Sarayı Vakfı tarafından verilen iftar programına katıldı. Kurtulmuş küresel oyunlara karşı son derece uyanık olarak hedeflerle yürümek zorunda olunduğunu kaydederek Büyük Türkiye idealinde ve Türkiye ittifakı denilen noktada buluşarak hep beraber aynı noktaya yürüyebilmeyi hedeflemek gerektiğini söyledi. Evsahibi Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Zeynep Karahan Uslu da konuşmasında, Türkiye’ye yönelik tehditlerle mücadelede kültürün de önemli etkisi olduğunu ifade etti. Uslu, “Toplumların kültürle gelişeceği bilinciyle 37 yıldır kültürel hizmete devam eden Yıldız Sarayı Vakfı olarak bu yıl da Göbeklitepe’yi destekliyoruz” dedi.