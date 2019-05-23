26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0966
  • 6,8038
  • 249.595
  • 83.675
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

'Türkiye’nin sadece kendi ekseni vardır'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD’nin S-400’ler üzerinden Türkiye’nin batının dışına çıkıp Rusya’ya doğru kaymaması için baskı yaptığını belirterek “Türkiye’nin bir tane ekseni vardır. O da Türkiye’nin kendi eksenidir. Onun bunun ekseni değildir” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kurtulmuş, Yıldız Sarayı Vakfı tarafından verilen iftar programına katıldı. Kurtulmuş küresel oyunlara karşı son derece uyanık olarak hedeflerle yürümek zorunda olunduğunu kaydederek Büyük Türkiye idealinde ve Türkiye ittifakı denilen noktada buluşarak hep beraber aynı noktaya yürüyebilmeyi hedeflemek gerektiğini söyledi. Evsahibi Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Zeynep Karahan Uslu da konuşmasında, Türkiye’ye yönelik tehditlerle mücadelede kültürün de önemli etkisi olduğunu ifade etti. Uslu, “Toplumların kültürle gelişeceği bilinciyle 37 yıldır kültürel hizmete devam eden Yıldız Sarayı Vakfı olarak bu yıl da Göbeklitepe’yi destekliyoruz” dedi.

ABD metrosunda bayıltan dayak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Altun, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda buluştu

Altun, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda buluştu

Başkan Erdoğan'dan Aliyev'e kutlama mesajı

Başkan Erdoğan'dan Aliyev'e kutlama mesajı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Atina açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Atina açıklaması

LGS giriş belgeleri yayınlandı

LGS giriş belgeleri yayınlandı

'YSK beni de mağdur etmiştir'

'YSK beni de mağdur etmiştir'

'Sandık kurullarının usulsüz oluşması tam kanunsuzluk halini oluşturmaz'

'Sandık kurullarının usulsüz oluşması tam kanunsuzluk halini oluşturmaz'

Sıcak gelişme... PKK'nın kritik ismi yakalandı

Sıcak gelişme... PKK'nın kritik ismi yakalandı

'Türkiye Akdeniz'de hiçbir oldu bittiye müsaade etmez'

'Türkiye Akdeniz'de hiçbir oldu bittiye müsaade etmez'
 

POPÜLER HABERLER

Kemal Sunal´ın filmi Rusya´da gerçek oldu

Kemal Sunal´ın filmi Rusya´da gerçek oldu

Genç kız korkuttu! Nefes kesen anlar...

Genç kız korkuttu! Nefes kesen anlar...

Diyarbakır'da bulundu, denizde yaşıyormuş! Bakın ne çıktı?

Diyarbakır'da bulundu, denizde yaşıyormuş! Bakın ne çıktı?

Biten Transferler - 2019/2020 Sezonu

Biten Transferler - 2019/2020 Sezonu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA