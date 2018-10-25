'Türkiye'nin sayesinde tüm tehditlere karşı koyabilecek güçteyiz'

Maliki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmenin ardından bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin siyasi, insani ve mali konularda Filistin'e verdiği desteğin önemine işaret eden Maliki, Filistin heyeti adına Türkiye'ye teşekkür etti. Bakan Maliki, "Sizlerin sayesinde tüm tehditlere karşı koyabilecek güçteyiz." diye konuştu.

Maliki, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yardımları kesme kararının ardından, Türkiye ile bu açığı kapatmaya çalıştıklarını belirterek, ajansın bu yardımlarından 5 milyon Filistinli mültecinin yararlandığının altını çizdi.

Türkiye'nin deneyimlerinden yararlanmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Maliki, bu uygulamaları Filistin'de hayata geçirmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Maliki, "Filistin halkı geleceğini belirlemek ve işgali sonlandırmak için kararlıdır." dedi.

Ankara'da düzenlenen ortak komite toplantısının başarılı geçtiğini dile getiren Maliki, Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkilerin daha ileri boyuta taşınacağını ifade etti.

Ortak komitenin, Türkiye-Filistin ilişkilerine katkı sağlayacağını belirten Maliki, bu yapının her iki ülke liderlerinin arzusunu pratiğe dökme işlevi gördüğünü aktardı.

Maliki, iki taraftan da bakan düzeyinde ciddi katılımın olduğu ortak komite toplantılarının ilişkileri daha ileri düzeye götüreceğini kaydetti.

Bakan Maliki, ilişkilerin sadece siyasi alanda kalmayıp başka alanlara yayılması temennisinden bulundu.

- "Sayenizde tehditlere karşı koyabilecek güçteyiz"

Konuşmasında, Filistin halkı ve yönetiminin zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Maliki, son zamanlarda Filistin halkıyla ilgili önemli kararlar alındığı ve Filistinlilerin haklarının çiğnendiğini dile getirdi.

Maliki, Türkiye'nin Filistin için bütün imkanlarını seferber ettiğinin altını çizerek, "Sizlerin sayesinde gelebilecek bütün tehditlere karşı koyabilecek güçteyiz." dedi.

İsrail yönetiminin, Filistin'de insanlık dışı uygulamalarına devam ettiğini vurgulayan Maliki, Gazze ile birleşmek isteklerini dile getirdi.

Filistinli Bakan Maliki, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) verdiği mali yardımları kesme kararına ilişkin, Türkiye ve diğer ülkelerin desteğiyle açığı kapatmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye ile Filistin arasındaki ayrıcalıklı ilişkilerden gurur duyduklarını dile getiren Maliki, Filistin meselesinde Türkiye'nin liderliğini takdirle karşıladıklarını belirtti.

Bakan Maliki, Türkiye’nin Filistin’e yaptığı yardımlara ilişkin çabalarının aktif sonuçları olduğunu söyleyerek, "Türkiye büyük ülkedir, önemli ülkedir. Türkiye konuştuğu zaman uluslararası düzeyde dünya kulak verir, dinler." diye konuştu.

Maliki, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Dönem Başkanı olduğunu da hatırlatarak, Türkiye'nin, bütün İslam ülkelerinin Filistin meselesine dikkati çektiğini aktardı.

Türkiye'nin Filistin meselesini "kırmızı çizgi" olarak nitelediğini ifade eden Maliki, "Türkiye, Filistin konusunda ne söylüyor, nasıl söylüyor? Burada diğer ülkelerin kendisiyle aynı şekilde davranmasını istiyor. Bu çok önemli. Türkiye'nin siyasi çabaları çok güçlü ve yeterlidir." ifadesini kullandı.

Maliki, Filistinlilerin işgal topraklarında daha dirençli durmaları açısından Türkiye'nin çabalarının çok önemli olduğunun altını çizerek, "Bu tutum, bizim için çok önemli. Türkiye'nin Filistin konusundaki tavrı güçlü, devamlı ve hiçbir tefsire gerek duyulmayacak kadar nettir." dedi.

Filistinli Bakan Maliki, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizim için hayati öneme sahip alanlar var. Filistin halkı da bundan yararlansın istiyoruz. Ortak komitenin kurulması ve faaliyete başlaması bizim yeni alanlarda ilişkilerimizi sürdüreceğimizi gösteriyor. Şunu görüyoruz ki bundan sonra koordineli şekilde çalışma olacaktır ve yakın dönemde sonuçlarını almaya başlayacağız. Özellikle Filistinlilerin hayatına nasıl etki ettiğini göreceğiz. Fiili olarak çok olumlu yansımaları olacaktır. Ortak komite, dayanışmamızın nişanesi olacaktır."