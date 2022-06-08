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Politika

Türkiye'nin sınır harekatıyla ilgili Lavrov'dan açıklama

ABD'nin Suriye'de gayri meşru şekilde bir takım örgütleri beslediğini dile getiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Türk dostlarımızın, dış güçler tarafından (Suriye) sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz' dedi.

8 Haziran 2022 Çarşamba 12:30 - Güncelleme:
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

(Karadeniz koridoru için) Türk dostlarımızın çabalarına büyük önem atfetmekteyiz çok önemlidir"

"(Karadeniz koridoru için) Ukrayna tarafı mayınsızlaştırma faaliyetlerine hazırsa biz de hazırız"

"Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini her türlü çalışmaya hazırız. Bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele yapmaya hazırız"

"Askeri harekatlarımızın hedeflerini kamuoyu çok iyi biliyor ve bu hedeflere ulaşacağız"

"Türk dostlarımızın, dış güçler tarafından (Suriye) sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz"

"ABD, (Suriye'de) gayri meşru şekilde bir takım örgütleri besliyor"

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