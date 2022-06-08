Türkiye'nin sınır harekatıyla ilgili Lavrov'dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Lavrov'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

(Karadeniz koridoru için) Türk dostlarımızın çabalarına büyük önem atfetmekteyiz çok önemlidir"

"(Karadeniz koridoru için) Ukrayna tarafı mayınsızlaştırma faaliyetlerine hazırsa biz de hazırız"



"Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini her türlü çalışmaya hazırız. Bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele yapmaya hazırız"



"Askeri harekatlarımızın hedeflerini kamuoyu çok iyi biliyor ve bu hedeflere ulaşacağız"



"Türk dostlarımızın, dış güçler tarafından (Suriye) sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz"



"ABD, (Suriye'de) gayri meşru şekilde bir takım örgütleri besliyor"

