Türkiye’nin vizyonu sizlere emanet
Erdoğan: “Türkiye’nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini huzuru kalple sizlere emanet ediyorum. Milletimizin hakimi değil, sadece ve sadece hizmetkarı olduk.”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Olağan Genel Kurulunda konuştu. Gençlere seslenen Erdoğan şunları söyledi: “TÜGVA’dan Asım’ın Nesli kıratında nesiller yetiştirmesini bekliyoruz. Bu çatı altındaki her genç mukaddes değerlerin, milli hedeflerin takipçisi olmalıdır. Türkiye’nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma, hayata geçirme vazifesini sizlere emanet ediyorum. Bize doğruluktan şaşmamayı, ibadetten geri durmamayı tavsiye eden ecdadımıza kulak verin. .”
BAŞARILARIMIZ
“Coğrafyamızda başı sıkışan, can ve mal güvenliği tehdit altına giren herkes, kalbini ve yüzünü Türkiye’ye çeviriyor. Bu sayede gönüllere girdik, kalplere yerleştik. Bize gurur, kibir yakışmaz. Karşımdaki gençliği ehli tevazu, tevazu ehli olarak görüyorum. Ülke içindeki başarılarımızı da sınırlarımız dışındaki bağlarımızın gücünü de bu şekilde elde ettik. Coğrafyamızda, ötesinde başı sıkışan herkes dini, dili, mezhebi ne olursa olsun kalbini ve yüzünü Türkiye’ye çeviriyor.”
SOFRAMIZI AÇTIK
“Dünyanın en zengin ülkeleri sığınmacılara vebalı muamelesi yaparken biz soframızı milyonlarcası ile paylaşıyoruz. Sizlere herkese karşı muhabbetinizi en az hayalleriniz, kariyer hedefleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum. Ülkemizde geleceğini başka yerlerde arayan tek gencimiz kalmayana kadar misyonunuzu yerine getirmiş olamazsınız. Kendi medeniyet köklerinden habersiz hiçbir gencimiz kalmayana kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek yoktur. Kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ‘ben varım’ diyen sizler gibi yol arkadaşlarına sahip olduğum için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır.”
GÜÇLÜKLERİ PARÇALA
“Ali Fuat Başgil Gençlerle baş başa kitabının giriş bölümüne çarpıcı iki ikazla başlar. Birincisinde çalış, namerde muhtaç olmak ölmekten beterdir der. İkincisinde ise gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir der. Ali Fuat Başgil’in eserinin sonunda tavsiyelerde bulunuyor.
“Bazıları şunlar: ‘Çalışmak için her gün her saat her yer ve her köşe müsaittir. Belli bir günde yapman gereken işi bu görevleri ertesi güne bırakma. Dikkatin ve kuvvetin zayıflamasın. Belli bir zamanda tek bir işe yoğunlaş. ‘ Yarıda kalan iş başlanmamış demektir. Bir işe başlamadan üzerinde ne yapacağını düşünüp kararlaştır. Yılgınlık maskeli, bir tembelliktir. Önüne çıkan güçlükleri önce parçala, sonra her bir parçayı ayrı ayrı yenmeye çalış. Her gün aynı saatte çalışmaya otur. Yorulursan dinlenmek için işini değiştir. Sebat et. Aynı noktaya düşen damlacıklar mermeri bile deler. Herhangi bir şeyi küçümseyerek ihmal etme. Küçük ihmallerden büyük zararlar doğar.”
FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ
Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, telefonda görüştü. Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma kararı başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İki lider, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir teatisi de yaptı. Erdoğan, görüşme vesilesiyle, Türkiye olarak Filistinlilerin haklı davalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladı.
BAŞKAN’A ÖDÜL
Nijerya’da yayımlanan Muslim News Nigeria gazetesince 2018 yılı “Küresel Müslüman Kişilik Ödülü”nün Başkan Erdoğan’a verilmesi kararlaştırıldı. Gazetenin yetkilisi Raşid Ebubekir, Erdoğan’ın, her zaman mazlumların yanında olduğuna dikkati çekerek, “Son zamanlarda Suudi Arabistan dahil Arap ülkeleri, İsrail’in Filistinlileri öldürmesine sessiz kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e karşı sesini yükselten lider oldu. Erdoğan, Nijeryalı Müslümanlar arasında da büyük bir desteğe sahip” ifadelerini kullandı.
TÜVGA GENÇLERİN UFKUNU AÇIYOR
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) bugüne kadar gençlerin ufkunu açan, hayatlarını kolaylaştıran, onlara gelişimleri için katkılar sunan çalışmalarıyla gönüllere taht kurduğunu söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının, dernek ve vakıfların desteklerinin Türkiye’nin yalnız bugünü için değil, yarınları için de çok kıymetli olduğunu belirten Kasapoğlu, şunları söyledi: “Sayın Başkanım, Zat-ı alinizin gençliğimize olan ilgi ve muhabbeti bizim için daima bir ilham kaynağı oldu, olmaya da devam ediyor. Gençlerimizin bütün vakitlerini olumlu yönde değerlendirmeleri için özenli ve verimli çalışmalar hayata geçiriyoruz. Onların fikirlerini, yüksek enerjilerini ülkemizin yararına olacak kanallara sevk etmek için gayret gösteriyoruz. Bu alanda gençlerimizin ülkemiz adına sorumluluk almalarını, ellerini taşın altına koymalarını istiyoruz ve bu yönde kendilerini cesarete teşvik ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, gelecek, bugünden başlıyor.”
İSRAİL'DEKİ YAHUDİ DEĞİLSİN
“Öğrendiklerini arkadaşlarınla müzakere et ki zekan genişlesin. Bir konu hakkında yazacağın zaman evvela önceden yazılmış şeyleri oku. Ana dilini iyi yazmayı, iyi konuşmayı muhakkak öğrenDostluğunu kötü günde göster ki sende kötü gün dostu olabilesin. Ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir. Yere yıktığın düşmanını tekmeleme. Sen, İsrail’deki Yahudi değilsin.”
SİLİNMEZ İZLER BIRAKIN
“Herkese karşı muhabbetleri, en az hayalleri, en az kariyer hedefleri kadar geniş tutun, Vakfımızın ahlak, adalet, birlik, iyilik ve özgürlük olarak ifade edilen değerlerini, kağıt üzerinde bırakmayacağınıza, hepsini de bihakkın hayata geçireceğinize inanıyorum. Bu anlayışla hareket ettiğinizde TÜGVA’yı sıradan bir sivil toplum kuruluşu olmanın çok ötesine taşıyabilir, tarihte silinmez izler bırakabilirsiniz.”
İZMİR'İ KARARLI GÖRDÜM
Erdoğan, konuşması sırasında, TÜGVA İzmir Şubesi üyelerince yapılan tezahüratlar üzerine, “Ben bugün İzmir’i çok kararlı görüyorum. İzmir iyi başladı, Allah’ın izniyle bu işi bitirecek, bunu görüyorum. Kararlıyız, başaracağız” dedi.
Gazi yakını ile samimi sohbet
Başkan Erdoğan, Emirgan’dan Yeniköy’e giderken karşılaştığı bir dükkan sahibine, daha önce evinde ziyaret ettiği 15 Temmuz gazisinin sağlık durumunu sordu ve selam görderdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün İstanbul’da bir dükkan sahibiyle sohbet ettiği anların görüntüsünü “Ensarız biz” mesajıyla Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, Yeniköy’den Emirgan’a doğru giderken karşılaştığı bir dükkan sahibiyle, makam aracını durdurdu ve camı açarak bir süre sohbet etti. Dükkan sahibi, daha önce evinde ziyaret ettiği bir 15 Temmuz gazisini soran Başkan Erdoğan’a, “Sağlığı gayet yerinde. Kayışdağı’nda oturuyor. Sizin geldiğiniz evden taşındı. Çok mutlu, hayatından memnun” yanıtını verdi.
ENSARIZ BİZ
Erdoğan, sohbet ettiği vatandaştan gazinin sağlık durumu hakkında da bilgi aldı. Erdoğan’ın, “Ayağı nasıl oldu?” sorusuna “Top oynayamıyor ama idare eder yanıtını alınca, ne yapacak top oynayıp” dedi. Gaziye selamlarını ileten Erdoğan, dükkan sahibine işlerinin nasıl olduğunu sordu. Vatandaşın işlerinin iyi olduğunu ve 24 kişiyi çalıştırdığını söylemesi üzerine Erdoğan, “Maşallah, şu ufacık yerde” diyerek, şaşkınlığını ifade etti. Dükkan sahibi ise Erdoğan’a “Ensarız biz, dışarıdan gelenler de var” karşılığını verdi.
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