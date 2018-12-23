Türkiye’nin vizyonu sizlere emanet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Olağan Genel Kurulunda konuştu. Gençlere seslenen Erdoğan şunları söyledi: “TÜGVA’dan Asım’ın Nesli kıratında nesiller yetiştirmesini bekliyoruz. Bu çatı altındaki her genç mukaddes değerlerin, milli hedeflerin takipçisi olmalıdır. Türkiye’nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma, hayata geçirme vazifesini sizlere emanet ediyorum. Bize doğruluktan şaşmamayı, ibadetten geri durmamayı tavsiye eden ecdadımıza kulak verin. .”

BAŞARILARIMIZ

“Coğrafyamızda başı sıkışan, can ve mal güvenliği tehdit altına giren herkes, kalbini ve yüzünü Türkiye’ye çeviriyor. Bu sayede gönüllere girdik, kalplere yerleştik. Bize gurur, kibir yakışmaz. Karşımdaki gençliği ehli tevazu, tevazu ehli olarak görüyorum. Ülke içindeki başarılarımızı da sınırlarımız dışındaki bağlarımızın gücünü de bu şekilde elde ettik. Coğrafyamızda, ötesinde başı sıkışan herkes dini, dili, mezhebi ne olursa olsun kalbini ve yüzünü Türkiye’ye çeviriyor.”

SOFRAMIZI AÇTIK

“Dünyanın en zengin ülkeleri sığınmacılara vebalı muamelesi yaparken biz soframızı milyonlarcası ile paylaşıyoruz. Sizlere herkese karşı muhabbetinizi en az hayalleriniz, kariyer hedefleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum. Ülkemizde geleceğini başka yerlerde arayan tek gencimiz kalmayana kadar misyonunuzu yerine getirmiş olamazsınız. Kendi medeniyet köklerinden habersiz hiçbir gencimiz kalmayana kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek yoktur. Kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ‘ben varım’ diyen sizler gibi yol arkadaşlarına sahip olduğum için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır.”

GÜÇLÜKLERİ PARÇALA

“Ali Fuat Başgil Gençlerle baş başa kitabının giriş bölümüne çarpıcı iki ikazla başlar. Birincisinde çalış, namerde muhtaç olmak ölmekten beterdir der. İkincisinde ise gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir der. Ali Fuat Başgil’in eserinin sonunda tavsiyelerde bulunuyor.

“Bazıları şunlar: ‘Çalışmak için her gün her saat her yer ve her köşe müsaittir. Belli bir günde yapman gereken işi bu görevleri ertesi güne bırakma. Dikkatin ve kuvvetin zayıflamasın. Belli bir zamanda tek bir işe yoğunlaş. ‘ Yarıda kalan iş başlanmamış demektir. Bir işe başlamadan üzerinde ne yapacağını düşünüp kararlaştır. Yılgınlık maskeli, bir tembelliktir. Önüne çıkan güçlükleri önce parçala, sonra her bir parçayı ayrı ayrı yenmeye çalış. Her gün aynı saatte çalışmaya otur. Yorulursan dinlenmek için işini değiştir. Sebat et. Aynı noktaya düşen damlacıklar mermeri bile deler. Herhangi bir şeyi küçümseyerek ihmal etme. Küçük ihmallerden büyük zararlar doğar.”

FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ

Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, telefonda görüştü. Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma kararı başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İki lider, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir teatisi de yaptı. Erdoğan, görüşme vesilesiyle, Türkiye olarak Filistinlilerin haklı davalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladı.

BAŞKAN’A ÖDÜL

Nijerya’da yayımlanan Muslim News Nigeria gazetesince 2018 yılı “Küresel Müslüman Kişilik Ödülü”nün Başkan Erdoğan’a verilmesi kararlaştırıldı. Gazetenin yetkilisi Raşid Ebubekir, Erdoğan’ın, her zaman mazlumların yanında olduğuna dikkati çekerek, “Son zamanlarda Suudi Arabistan dahil Arap ülkeleri, İsrail’in Filistinlileri öldürmesine sessiz kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e karşı sesini yükselten lider oldu. Erdoğan, Nijeryalı Müslümanlar arasında da büyük bir desteğe sahip” ifadelerini kullandı.

TÜVGA GENÇLERİN UFKUNU AÇIYOR