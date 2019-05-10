'Türkiyesiz AB havada kalmaya mahkumdur'

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Reform Eylem Grubu Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantının başında konuşan Erdoğan Türkiye’nin 60 yıldır AB’ye tam üye olmanın mücadelesini verdiğini belirterek şunları söyledi: “60 sene içinde maruz kaldığımız onca çifte standarda rağmen asla vazgeçmedik, yolumuzdan geri dönmedik. Stratejik hedefimiz olan tam üyeliğe ulaşmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz. 60 sene önce nasıl kararlıysak bugün de aynı noktadayız. AB’nin vize serbestisi sağladığı diğer ülkelerle kıyas dahi kabul edilemeyecek bir düzeyde bulunduğumuz açıktır. Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66 tanesini tamamlamış durumdayız. Kalan 6 kriterle ilgili atabileceğimiz adımları en kısa zamanda atarak AB’nin vize serbestisinde ne kadar samimi olduğunu da göreceğiz.”

AB BİZE MUHTAÇ

“AB’nin Türkiye’ye olan ihtiyacı, Türkiye’nin AB’ye olan ihtiyacından daha fazladır” ifadesini kullanan Erdoğan, “AB üyeliği her iki tarafın kazançlı çıktığı denklemde anlamlıdır. Kimse Türkiye’yi zararlı çıkacağı durumu kabule zorlayamaz. AB kurumlarını kendi hırsları için istismar edenlere kesinlikle boyun eğmeyeceğiz. AB’nin Türkiye’ye olan ihtiyacı, Türkiye’nin AB’ye ihtiyacından daha fazladır. Ülkemiz olmadan AB’nin kurucu değerlerini dinamitleyen İslam düşmanlığı, kültürel ırkçılık, ayrımcılık ve göçmen karşıtlığı gibi varoluşsal tehditlerle başarılı bir şekilde mücadele etmesi mümkün değildir” dedi. AB’nin Türkiye ve Erdoğan düşmanlığını da hatırlatan Erdoğan “Zaten inişli çıkışlı bir seyir izleyen ilişkilerimiz Avrupa’nın bu samimiyetsiz tutumu sebebiyle daha ağır yaralar aldı” diye konuştu.

YOLUMUZA DEVAM EDERİZ

Başkanlık sistemiyle reformların daha hızlı hayata geçirileceğini anlatan Erdoğan şunları söyledi: “Ekonomimizi atağa kaldıracak, uluslararası yatırımcılara dana fazla güven sağlayacak reformlara hız vermeliyiz. Vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi bizim için temel önceliktir. Bu doğrultuda atılması gereken adımları gerekirse adına Kopenhag değil, Ankara kriterleri der ve yola devam ederiz.”