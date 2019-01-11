Türkiye-Venezuela ilişkileri güçlenecek

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun yemin törenine katılmak üzere Karakas’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Simon Bolivar Havalimanı’nda Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Planlama Bakanı Ricardo Menendez tarafından karşılandı. Oktay, havaalanında yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin son dönemde büyük ilerleme kaydettiğini, bundan memnuniyet duyduklarını belirtti. Maduro’nun tekrardan halkın demokratik oylarıyla işbaşına gelmesinin hem Venezuela halkı hem de Venezuela için güzel günlerin habercisi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını Venezuela halkına iletiyorum. Sayın Maduro’nun yemin töreni vesilesiyle Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkileri tekrar gözden geçirme fırsatı bulacağız” dedi. Daha sonra tören için Venezuela Yüksek Mahkemesi’ne giden Oktay anayasa yargıçları tarafından karşılandı. Resepsiyon alanındaki tören şeref defterini imzalayan Oktay, İran, Rusya, Çin, Bolivya ve Filistin başta olmak üzere törene katılan ülke liderleri ve temsilcilerle sohbet etti. Tören başlayınca da Maduro, Oktay’ı “selamün aleyküm” diyerek selamladı.

İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Oktay, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma ile bir araya geldi. Oktay, Karakas’ta, konakladığı otelde Morales ile görüştü. Türkiye’nin geçen yıl Bolivya’da büyükelçilik açmasıyla ilişkilerde önemli bir ilerleme kaydedildiği belirtilen görüşmede, Bolivya’nın da 2019’un ilk yarısında Türkiye’de büyükelçilik açması konusunda mutabık kalındı.