Türkiye’ye ilk gaz sevkiyatı 2019’da 

Başkan Erdoğan ve Putin, bir ay içinde üçüncü kez bir araya gelecek. Putin, 19 Kasım 2018 Pazartesi günü Başkan Erdoğan’ın davetlisi olarak İstanbul’a gelecek. Konuyla ilgili Başkanlıktan yapılan açıklamada, “Rus doğalgazını ülkemize ve Avrupa’ya nakledecek Türk Akımı projesi, Karadeniz’in altından döşenen her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip 930 kilometre uzunluğunda iki boru hattından oluşmaktadır” bilgisi verildi.

AVRUPA’YA DOĞALGAZ

İlk hattın Türkiye’ye, ikinci hattın ise Avrupa ülkelerine doğalgaz sevki gerçekleştireceği hatırlatılan açıklamada, şu detaylara yer verildi: “Türk Akımı üzerinden Rusya Federasyonu’ndan alınacak doğalgazın, Batı Hattı üzerinden alınmakta olan gazı ikame etmesi öngörülmektedir. Türk Akım’ın ikinci hattından tedarik edilecek gaz ise başta Balkanlar olmak üzere, Avrupa’nın enerji tedarik güvenliğine katkıda bulunacaktır. Projenin 2019’da tamamlanarak işler hale gelmesi ve ülkemize gaz sevkiyatının başlaması hedeflenmektedir.”

VİZE SERBESTİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, törenin ardından ikili ve bölgesel konuları da ele alacak. İki lider, İdlib mutabakatı sonrasında yaşanan gelişmeler başta olmak üzere bir çok konuyu görüşecek. Görüşmelerin önemli başlıklarından birini Ekim 2019’da kurulumuna başlanması beklenen S-400’ler oluşturacak. İki liderin gündeminde istişareleri 1 Kasım’da yapılan vize serbestisi konusu da bulunuyor. Konuyla ilgili NTV’ye açıklama yapan Türkiye’nin Moskova Büyükelçi Hüseyin Diriöz “Hizmet ve hususi pasaportlarla lojistik sektör ve kamyon şoförlerini vizeden muaf olması konusunda sonuca yaklaşıldı. Netice itibariyle bizim hedefimiz vize muafiyeti rejimine tamamen geri dönülmesidir” dedi.

TÜRKİYE ENERJİ KAVŞAĞI

Türkiye; Rusya, Azerbaycan, İran, Irak ile imzaladığı enerji anlaşmalarıyla bölgede bir enerji kavşağı durumuna geldi. Rusya ile Türk Akımı Projesi dışında Rusya-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı (Batı Hattı) ve Mavi Akım Gaz Boru Hattı da bulunuyor.

KKTC’nin yanındayız

KKTC’nin 35’inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımlayan Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kıbrıs Türk halkının kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Türkiye, kardeş KKTC halkının her zaman yanında olacaktır” dedi.