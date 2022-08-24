Türkiye'ye karşı silahlandırıyor: Amacı düzenli ordu kurmak

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 80 tırdan oluşan silah, mühimmat, araç ve lojistik malzeme yüklü yeni bir konvoy, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Suriye'nin kuzeydoğusuna giriş yaptı.

Konvoy Haseke'nin Kamışlı ilçesinden geçerken görüntülenirken, ABD'nin, bu yıl terör örgütünün işgalindeki bölgelere gönderdiği askeri malzeme yüklü tır sayısı 1205'e ulaştı.

TÜRKİYE'YE KARŞI SİLAHLANDIRIYOR: AMACI DÜZENLİ ORDU KURMAK

TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Coşkun Başbuğ, "Amerika için kıyametin koptuğu yer Suriye olacak. ABD'nin bu bölgeden çıkmamak için her şeyi yapacağını, her riski göze alacağını bilmekte fayda var. O yüzden ABD teröre destek vermeye ısrarla devam ediyor. ABD, bölgedeki yapılanmasını hızlandırmanın gayreti içinde. ABD'nin hesabı düzenli ordu kurma çabası. Bu yeni yapılan silah yardımlarının tek amacı Türkiye'nin olası harekatına direnç oluşturma çabasıdır." dedi.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de, Humus Çölü'ndeki El Tanıf Üssü'nün yanı sıra Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde en az 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına sürekli takviye gönderiyor.