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Politika

Türkiye'ye saldıran Fransızlar neye uğradıklarını şaşırdı! Cevabı anında aldılar

Fransız kanalı ARTEfr'deki canlı yayında Türkiye'yi eleştiren Fransız gazetecileri çarpıcı örneklerle susturan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, sosyal medyada gündem oldu.

1 Kasım 2021 Pazartesi 08:35 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 08:35
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Türkiye'de demokrasinin askıya alındığını, cezaevlerinin siyasi mahkumlarla dolu olduğunu savunan Fransızlara, Washington ve Paris'ten örnekler veren Sirene, Osman Kavala'ya özgürlük isteyen ABD'nin İngiltere'de hapsedilmiş Julian Assange hakkında, iade edilmesi halinde 175 yıl hapis talebinde bulunduğunu hatırlattı.

15 Temmuz'un 1 numaralı sorumlusu FETÖ elebaşı Gülen'in de ABD'de ikamet ettiğini hatırlatan Sirene, tüm delillere rağmen iade edilmediğini söyledi.

Ellysee Sarayı'nda ağırlanan Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el-Sisi'nin de 2013'teki kanlı darbe sonrası muhalifleri cezaevine doldurduğunu hatırlatan Sirene, Avrupalı gazetecileri verdiği çarpıcı örneklerle susturdu.

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