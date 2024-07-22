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Politika

''Türkiye'ye teslim olun'' çağrısı... Straw'ın çözüm planı komşuda deprem etkisi oluşturdu

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Straw, '50 yıllık 'absürt' Kıbrıs krizini sona erdirmek için iki devletli çözümü düşünmenin zamanı geldiğine inanıyorum' dedi. Straw'ın açıklamaları Yunanistan'da deprem etkisi yaptı. Yunan medyası, provokatif olmakla suçladığı Straw'ın Yunanlıları Türkiye'ye teslim olmaya çağırdığını yazdı.

Star Gazetesi22 Temmuz 2024 Pazartesi 09:17 - Güncelleme:
''Türkiye'ye teslim olun'' çağrısı... Straw'ın çözüm planı komşuda deprem etkisi oluşturdu
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Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw, yarım asırdır çözülemeyen Kıbrıs sorununa ilişkin önemli çağrıda bulundu.

"GÜNEY KIBRIS'IN AB ÜYELİĞİ EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"

Straw, Kıbrıs sorununun çözülmemiş olduğu bir safhada, 1 Mayıs 2004 tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasının kendi bakanlığı dönemindeki en büyük pişmanlığı olduğunu dile getirdi.

"RUMLAR BİRÇOK MÜZAKERECİNİN DİKKATİNİ DAĞITTI"

AB pasaportu satarak milyoner Ruslara güvenli bir sığınak haline gelen Rum tarafının Kuzey Kıbrıs ile uzlaşmaya yönelik tüm mantıklı planlara direnerek birçok müzakerecinin dikkatini dağıttığını belirten Straw, "Açıklama basit. Kuzeyle yapılacak herhangi bir anlaşmanın güneyin şu anda sahip olduğu gücü zayıflatacağına inanıyorlar" dedi.

"BÖLÜNMENİN MASADA OLACAĞINI BEYAN ETMELİLER"

Yıllardır Kıbrıs sorununu araştırdığını söyleyen Straw, "Bu çıkmazı ortadan kaldırmanın tek bir yolu var. Bu da AB'nin ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere önemli uluslararası ortakların, güney bir kez olsun iyi niyetle müzakere yapmadığı sürece adanın bölünmesinin masada olacağını beyan etmeleridir" dedi.

"BÖLÜNME OLASILIĞI, GÜNEYİ UZLAŞMAYA SEVK EDECEK"

3 yıl önce AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "AB, ada için iki devletli çözümü "asla" kabul etmeyecek" sözlerine atıfta bulunan Straw, "Neden hiç olmasın? Avrupa'da ve ötesinde, bölünmenin devam eden çatışmalara karşı en iyi çözüm olduğu pek çok örnek var. Üstelik bölünme olasılığı, güneyi uzlaşmaya sevk edebilecek. Çünkü aksi takdirde, kuzeylerinde tamamen ayrı, uluslararası kabul görmüş, bağımsız bir devlete sahip olacaklardır." dedi.

Von der Leyen'in 2021'deki görüşünü gülünç kılan mevcut durumun absürtlüğü olduğunu dile getiren Straw, "Kuzeydeki masum insanlar, müzakerecileri defalarca işbirliği yapıp güneyden gelen inatçılıkla karşı karşıya kalırken neden uluslararası izolasyonun verdiği rahatsızlık nedeniyle cezalandırılmaya devam etsin?" ifadelerini kullandı.

Straw, Kıbrıs sorunu konusunda duruş değişikliğinin Birleşik Krallık tarafından dikkatle ele alınması gerektiğini söyledi.

STRAW'IN SÖZLERİ YUNANİSTAN'DA DEPREM ETKİSİ YARATTI

Straw'ın Kıbrıs sorununa ilişkin makalesi Yunanlıları küplere bindirdi. Yunan medyası, provokatif olmakla suçladığı Straw'ın Yunanlıları Türkiye'ye teslim olmaya çağırdığını yazdı.

"Yazıklar olsun" başlığını atan Yunan basını, Straw'ın dünyanın en kötü Yunan karşıtı olabileceğini belirtti.

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