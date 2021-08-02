2 Ağustos 2021 Pazartesi 14:56 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 16:48

Kaynaklardan edinilen bilgiler şöyle; Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, 30 Temmuz'da Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak AB'nin, ülkemizde devam eden yangınlar için yardım edebileceğini bildirmiştir. Bunun üzerine AFAD, Dışişleri Bakanlığıyla eşgüdüm halinde, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'na yangın söndürme uçaklarının temini için başvurmuştur. Bu başvurumuz çerçevesinde bu aşamada iki ülke (İspanya ve Hırvatistan) uçak göndermektedir.

YUNANİSTAN 'YARDIMA HAZIRIZ' DEMİŞTİ AMA CEVAP GELMEDİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 29 Temmuz'da Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu'nu arayarak, yardıma hazır olduklarını söylemesine rağmen, Yunanistan, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üzerinden yapılan yardım talebine cevap vermemiştir.

YUNAN DIŞIŞLERİ BAKANLIĞI YETKİLİLERİ: DEVAM EDEN YANGINLAR NEDENİYLE TÜRKİYE'YE YARDIM EDEMEYECEĞİZ

Milliyet'in haberine göre, bilahare Atina Büyükelçiliğimizi arayan Yunan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Yunanistan olarak ülkemize yardım etmeyi öngördüklerini, ancak kendi ülkelerindeki yangınlar nedeniyle yardım edemeyeceklerini bildirmiştir.

Bu çerçevede, basında çıkan Yunanistan'ın Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduğuna ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır.