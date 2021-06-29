Türkiye'ye yönelik bakış açılarının değiştiğine dikkat çektiler: Kimse hayal bile edemezdi

Star.com.tr 29 Haziran 2021 Salı 10:21 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 10:24

Alman basını, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik bakış açısının değiştiğini yazdı. Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin olumlu yönde seyrettiğine işaret eden Alman basını AB Zirvesi'ne dikkat çekti.

Türkiye tartışmasının şaşırtıcı derecede kısa sürdüğünü ifade eden Alman basını "Fransa Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısı atmosferin nasıl değiştiğini kanıtlıyor" yorumunda bulundu.

Gerginliklerin hafiflediğine işaret edilen haberde şu ifadeler yer aldı;

"Yunanlılara ve Kıbrıslılara söz verse bile Macron, Ankara'ya "Yeniden işbirliğine başlayacağız" diyor. Macron'un böyle bir ifadesi, aylar önce Brüksel'de kimsenin hayal bile edemeyeceği bir şeydi"

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