Türkiye'ye yönelik hazımsızlığın perde arkası ortaya çıktı: Yunanistan bunu kıskanıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldığı canlı yayında gündemdeki sorulara ilişkin soruları cevapladı.

Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Erdoğan'ın liderliğinde imzalanan tahıl koridoru çok önemli bir uluslararası çaba. Yunanistan bunu kıskanıyor. Kendilerini kahraman gibi göstermek için boş işlerde bulunuyorlar.

RUM TARAFI İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Tuzaklarla dolu öneriler var. Bize göre kabul edilemez. Bizim önerilerimiz iki devletin iş birliğine dayanıyor.

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ

Türkiye ile Akdeniz'deki enerji faaliyetlerini izliyoruz. Onların kazdığı yerleri biz de kazabiliriz. Türkiye'nin çok haklı olduğu noktalar var. Rum'un hakkının olduğu yerde KKTC vatandaşının hakkı da var.

Rum tarafının tahriki var. Ama biz çatışmadan yana değiliz. Bunlara çare bulunacağı düşüncesi içindeyim. Tahrikler karşısında soğukkanlı olmakta fayda var.

YUNANİSTAN'IN TÜRK JETLERİNE TACİZİ

Yunanistan Türkiye Cumhuriyeti'nin dengi değildir. İktidar kanadı iç hesaplaşmalarda üstünlük kazanmak için Türkiye'yle dalaşmaya giriyor."

"BİR GECE ANSIZIN GİDEBİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı olan Bosna Hersek'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Yunanistan Ege'de S-300 bataryaları ile Türk jetlerine radar kilidi atıldı. Türkiye radar kilidinin kayıtlarını NATO ile paylaşacak. NATO'dan nasıl bir adım bekleniyor?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Bu konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteriyle gerek diğer temsilcileriyle bu görüşmeleri sürdürüyor. Bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Bunun farkında olduğu için kendilerine onlar da bir çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Özellikle son hafta içerisinde yaptığım konuşmalarda oraya yönelik açıklamalarım zannediyorum sizlere de yansımıştır. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye'yle nasıl bir ilişki içerisinde olacağının herhalde kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi takdirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz."

TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A KARŞI DİPLOMATİK HAMLE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun imzasıyla 25 Avrupa Birliği (AB) başkentine, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Ege sorunlarının çözümüne ilişkin Türkiye'nin tutumunu ve görüşlerini açıklayan mektuplar gönderildi.

YUNANİSTAN, EGE'DE HAVA VE KARA SULARI İHLALLERİNİ GEÇEN YILA GÖRE ARTTIRDI

Yunanistan geçen yıl Türk hava sahası ve karasularına yönelik 1616 ihlal ve tacizde bulunurken, söz konusu rakam sadece bu yılın sekiz ayında 1123'e ulaştı.

Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu sürekli yükseltmeye çalışan Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, 15 Ağustos'tan bugüne kadar görev uçuşundaki Türk jetlerini 14 ayrı olayda 3 bin 372 saniye radar kilidi atarak taciz etti.

Yunanistan son olarak 1 Eylül'de Rodos güneyinde "NATO Deniz Muhafızı Harekatı" görevi icra eden deniz karakol uçağına tacizde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları söz konusu uçağın NATO görevi icra ettiğini ve silahsız olduğunu vurgularken mütekabiliyet esasları çerçevesinde misliyle karşılık verildiğini açıkladı.

YUNANİSTAN, EGE'DE TANSİYONU YÜKSELTMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ilişkileri ve müttefiklik ruhu içinde sorunların çözümüne yönelik çağrılarına rağmen Yunanistan, gerginliği tırmandırıcı tahriklere, saldırgan eylem ve söylemlere, hukuk tanımaz tutumuna devam ediyor.

1988 tarihli Türk-Yunan Atina Mutabakat Muhtırası'nda belirtilen Moratoryum Periyodu (15 Haziran-15 Eylül) ve milli, dini günleri dikkate almadan, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için NOTAM ilan eden Yunanistan, Ege'de tansiyonu yükseltmeyi sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan geçen sene askeri deniz ve hava araçları ile Türk hava sahası ve denizde toplam 1616 ihlal, taciz gerçekleştirdi. Bu rakam 2022'nin 8 ayı içinde geçen yılın aynı dönemine oranla artarak 1123 oldu.

Özellikle son aylarda artan ihlal ve tacizleri kapsamında Yunanistan, 15 Ağustos'ta Rodos güneyi, Midilli Adası batısı, Ahikerya Adası batısı ve güneyi ile Sakız Adası güneyinde görev uçuşundaki F-16'ları toplam 1330 saniye boyunca radar kilidi atarak taciz etti.

Yunanistan, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı faaliyetlerine 18 Ağustos'ta da devam ederek, Sakız Adası güneybatısında iki F-16 uçağına 180 saniye radar kilidi uyguladı.

SİLAHSIZ UÇAĞA TACİZ

23 Ağustos'ta görev uçuşundaki Türk jetlerini dört farklı olayda toplam 1020 saniye radar kilidi uygulayarak taciz eden Yunanistan, 24 Ağustos'ta Midilli Adası güneybatısında 303 saniye, 29 Ağustos'ta ise Gökçeada güneybatısında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir F-16 uçağına 350 saniye süreyle radar kilidi attı.

Yunanistan son olarak 1 Eylül'de görev uçuşundaki Türk uçaklarına yönelik tacizde bulundu.

Rodos güneyinde "NATO Deniz Muhafızı Harekatı" görevi icra eden silahsız deniz karakol uçağına 136 saniye radar kilidi uygulayan Yunanistan, aynı uçağı İstanköy Adası güneybatısında da 53 saniye süre ile radar kilidine maruz bıraktı.