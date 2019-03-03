'Türkiye’yi dahil etmezsek hayal kırıklığına uğrarız'

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerde ABD etkisine değinen Kocias, “ABD’nin Türk Yunan ilişkilerinde hakem olmasını bekleyemeyiz. Tabii ki tüm büyük güçlerin bizi çok sevmelerini isterim ama bu imkansız. Amerika ve diğer güçler bölgede istikrar istiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Nikolas Kocias, Kıbrıs açıklarında Rum kesiminin doğalgaz arama çalışmalarına ve son gelişmelere ilişkin, oradaki aramaların devam etmesinin ve doğalgazın Avrupa’ya transferinin sağlanması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin bölgedeki rolüne ilişkin ise Kocias, “Türkiye’nin oradaki ticari gelişmelere katılımını sağlamalıyız. Adil bir şekilde olmalı. Eğer her şeyi kendimize almaya çalışırsak büyük hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Bu yüzden Türkiye’yi dahil etmeliyiz” diye konuştu.