Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan'a fotoğraflı cevap

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Sivil Koruma Bakanı Takis Theodorikakos'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi. Çataklı, yaptığı paylaşımda Lavrion Sığınmacı Kampı'ndaki PKK'lı teröristlerin görsellerini paylaştı.

Çataklı, "Kışkırtmıyoruz... Tüm dünyanın zaten bildiği gerçeği söylemekten çekinmiyoruz. Yunan Bakan'ı uyarıyoruz! Terör örgütlerini desteklemeyin veya göz yummayın. Bazı fotoğraflar Lavrion hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracak" dedi.