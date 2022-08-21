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Politika

Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan'a fotoğraflı cevap

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunan Bakan'ın Türkiye'yi hedef alan sözlerine Lavrion Sığınmacı Kampı'ndaki PKK'lı teröristlerin görsellerini paylaşarak tepki gösterdi.

21 Ağustos 2022 Pazar 10:55 - Güncelleme:
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Sivil Koruma Bakanı Takis Theodorikakos'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi. Çataklı, yaptığı paylaşımda Lavrion Sığınmacı Kampı'ndaki PKK'lı teröristlerin görsellerini paylaştı.

Çataklı, "Kışkırtmıyoruz... Tüm dünyanın zaten bildiği gerçeği söylemekten çekinmiyoruz. Yunan Bakan'ı uyarıyoruz! Terör örgütlerini desteklemeyin veya göz yummayın. Bazı fotoğraflar Lavrion hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracak" dedi.

  • İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı
  • Yunanistan
  • Lavrion

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