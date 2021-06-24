Türkiye'yi konuşmaya devam edecekler! Bakan Varank: Dünyada bunu yapabilen tek ülke olacağız

24 Haziran 2021 Perşembe 10:34 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 11:03

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuştu.

Bakan Varank, "Malumunuz, bundan önce ilk kez TÜBİTAK-SAGE ve ASELSAN ortaklığında HGK-82'lerin teslimatları yapılmıştı. Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz HGK-82'ler ise; ASFAT–TÜBİTAK SAGE ortaklığında yürütülen toplamda 1000 adetlik kit projesi kapsamında üretimi tamamlanan ilk parti. İnşallah 2022 Ağustos ayına kadar tamamı teslim edilmiş olacak. "diye konuştu.

"DÜNYA F-35'LERİ DEĞİL SAVAŞAN İHA'LARI KONUŞACAK"

Bakan Varank, "Bugün yüzde 70'in üzerinde yerlilik oranına sahip, 10 milyar liralık ciroyu 3 milyar dolarlık ihracatı aşan bir savunma sanayii sektörüne sahibiz. Kara, hava ve deniz sistemlerinde gerçekten büyük aşamalar kaydettik. HÜRKÜŞ, MİLGEM, MİLDAR gibi projelerle yolumuza adeta dolu dizgin bir şekilde devam ediyoruz. İHA'larımız dünya gündeminde en ön sıralarda, gazetelerin manşetlerinde kendilerine yer buluyor. Biz savaşan İHA'larımızı ürettiğimizde dünya F-35'leri değil savaşan İHA'ları konuşacak.

"TÜRKİYE'Yİ KONUŞMAYA DEVAM EDECEKLER"



TCG Anadolu gemimizin üretimi devam ediyor. Bu bir havuzlu çıkarma gemisi ama biz inşallah sabit kanatlı İHA'larımızı TCG Anadolu'ya indirip, kaldırmayı ülke olarak silahlı kuvvetlerimizle, Milli Savunma Bakanlığımızla birlikte başaracağız. Ve bunu başardığımızda da, dünyada bunu yapabilen tek ülke olacağız. O zaman da Türkiye'yi konuşmaya devam edecekler." dedi.