'Türkiye’yi tüm bilim insanları için cazibe merkezi yapacağız'

Başkan Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin hocanın yaşadıklarına atıfta bulunarak, “İlim insanlarına sahip çıkmadığınızda Alman sahip çıkar” dedi. Erdoğan, “Fuat hocanın 1960 darbesinin ardından İstanbul Üniversitesi’nden uzaklaştırılması tarihimizin en büyük ayıplarından biridir” ifadelerini kullandı. Erdoğan şunları söyledi:

- Bu yıl vesilesiyle ülkemizin yanı sıra geniş bir coğrafyada yaklaşık 800 etkinlik gerçekleştirilecek. Halen devam eden bu etkinlikler yıl sonuna kadar kesintisiz sürecektir.

- Fuat Sezgin hocamızın 94 yıllık hayatının her safhası paha biçilmez derslerle doludur. Dünya çapında böyle bir bilim adamının 1960 darbesinin ardından İstanbul Üniversitesi’nden uzaklaştırılması tarihimizin en büyük ayıplarından biridir.

BARINDIRILMAMASININ SEBEBİ

- Hocamızın ülkemizde barındırılmamasının sebebi yürüttüğü çalışmaların başındaki “İslam” ifadesidir. Şayet Fuat Hoca, İslam değil de mesela Roma veya Bizans tarihi çalışmış olsaydı emin olun hayatının sonuna kadar İstanbul Üniversitesi’nde kalmaya devam ederdi. Sıkıntı burada, dert burada.

- İlim insanlarına sahip çıkmadığınızda Alman sahip çıkar. Bizim kıymetini bilmediğimiz hocamıza Almanya’nın sahip çıkması boşa değildi. Alman sahip çıktığı zaman da bu eserler Almanca dünyada yerini bulur.

- İlme sevdalıysanız ilmin, ilim adamlarının önünü açacaksınız, biz bunu yaptık. Bilim insanlarımıza birikimlerini ülkemizde değerlendirecekleri zemini hazırlamaya başladığımızı gösteriyoruz.

İSLAM’IN MEDENİYET BİRİKİMİ

- Önümüzdeki dönemde ülkemizi tüm bilim insanları için çok daha önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz.

- İslam’ın çok zengin bir medeniyet birikimi var. Medeniyet inşa etmek her topluma nasip olmaz.

- Önümüzdeki dönemde ülkemizi tüm bilim insanları için çok daha önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz.

- Gençler Gülhane Parkı’na muhakkak uğrayın müzeyi gezin. Fuat Hocamız neler yapmış görün. Onlar sizin ufkunuzu daha da artıracaktır.