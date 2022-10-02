Türklerden tepki yağmıştı! İşte sinsi oyunun arkasındaki isim

Güney Kıbrıs'ta önce papazlara atış talimi yaptırıldı, ardından Washington'un Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırdığı açıklaması geldi.

Rum Savunma Bakanı ve milletvekilleri, Rum ordusunun silahları ile atış talimlerinde boy gösterdi.

Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıran bu kışkırtıcı adımların ardında bir isim var: Dünya Ortodoks Kiliseleri Konseyi Başkanı Vasilios.

Vasilios, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde sözde Maraş Metropoliti; Maraş'ın Rumlara verilmesi için yapılan tüm provokatif eylemlerin organizatörü.

Rum ordusuna mali destek veriyor, papazların silah kullanma eğitimi almasına önderlik ediyor.

Metropolit Vasilios son dönemde katıldığı atış talimleri ile daha çok gündeme gelmeye başladı.

ATIŞ TALİMCİSİ GENERALİ ÖDÜLLENDİRDİ

Rum generallerin rütbe almasını sağlayan isim de Vasilios; atış talimlerini yaptıran Tümgeneral Lukas Hadjimihail'i ödüllendirdi, din adamlarının ellerinde silahla poz vermesine de "olağan" dedi.

TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan uzmanlara göre; böyle bir ismin Dünya Ortodoks Kiliseleri Konseyi Başkanı olması dikkati çekici.

Bu düşünce yapısındaki kişilerin, bu kadar etkin görevlerde yer alması, Ada'da Türkler ve Rumların ortak bir devlet kurmasının önünde ciddi bir engel.

Uzmanlar, belirlenmiş sınırlar içinde bile bu zihniyete güvenilmemesi gerektiğini söylüyor.

"TÜRKLERİ YOK ETMEK İÇİN ÇABA HARCAYAN HİÇBİR ZİHNİYETE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum papazların ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bakan ve milletvekillerinin de atış talimi yapmalarına tepki göstererek, "Bilinmelidir ki; Kıbrıs Türkü'nü yok etmek için çaba harcayan hiçbir zihniyete ve oynanan hiçbir sinsi oyuna geçit vermeyeceğiz. Kıbrıs Türk halkının haklı ve kutsal davasını ve şanlı mücadelesini tüm dünyaya ana vatan Türkiye'nin tam desteği ile savunmaya ve duyurmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.