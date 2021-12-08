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Politika

Türklere karşı izolasyon kırılacak! Türkiye'den kritik hamle: Yurt dışına açılacaklar

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Kültürel İş Birliği Protokolü ile kültürel sahada KKTC'ye verilen destek, somut adımlarla daha da ileriye taşınacak. Buna göre; uluslararası kültürel faaliyetlerde Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyon kırılacak. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinin yardımıyla Kıbrıslı Türk sanatçılar yurt dışında konserler verebilecek.

Türkiye Gazetesi8 Aralık 2021 Çarşamba 11:12 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 11:12
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Ankara, KKTC'nin tanıtımına katkıda bulunmak için kültür, sanat ve eğitim alanında bir dizi adımlar atıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de ve üçüncü ülkelerde düzenleyeceği sanat ve kültür faaliyetlerinde Kıbrıslı Türk sanatçıların katılımlarını sağlayacak. Resim ve el sanatçıları kişisel ve karma sergiler açabilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, KKTC'de yayınlanan kitapların, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN ) bulunmamasından dolayı kitapların fuarlarda sergilenmesi engellenirken; kitaplara, Türkiye'de ISBN numarası verilerek bu meseleye çözüm bulunacak. Türk tarihinin önemli bir parçası olan Kıbrıs Türk tarih, kültür ve sanatının tanıtılmasının yanı sıra korunması ve geliştirilmesine öncelik verilecek. Film, müzik, arkeolojik kazı, restorasyon projelerine ve müzelerin bakım, onarımına teknik ve maddi yardım sağlanacak.

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