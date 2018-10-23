Türklüğün tartışılması haline getirilmemeli 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan’a gösterilmesi gereken saygının kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı’nı oluşturan MHP “her siyasi tartışma ve gündemde anlaşma” diye bir şeyin olmadığını kaydetti. “Anlaşamadığımız zaman ittifak ortadan kalkacak diye bir yaklaşım da yok” diyen Çelik, Danıştay’ın Öğrenci Andı ile kararını eleştirerek “Bu yapılan iş, ilgili dairenin kendisini yürütmenin, hükümetin yerine koymasıdır. Hükümetin takdir hakkını yok saymasıdır, daha da ileri giderek, hükümetin takdir hakkını bizzat kendisinin kullanmasıdır” diye konuştu.

KAPSAYICI KİMLİK

Çelik, “Bunu, Türklüğün tartışılması haline getirmek sakıncalıdır” ifadelerini kullanarak, şu ifadeleri kullandı: “Milli kimlik kapsayıcı, kuşatıcı olmalıdır, kimseyi dışlamamalıdır. Danıştay’ın ortaya koyduğu vesayet anlayışına odaklanmalıyız. Karar milli kimlik tartışmasına dönüştürülmeli. Milli kimlik kapsayıcı olmalı, kimseyi dışlamamalı. Etnik kimliği ne olursa olsun hepimizi büyük Türk milletinin eşit parçasıyız. Milli kimliğimizi bir etnik kimliğe indirilemez.”

ÇOK KOMPLİKE BİR CİNAYET

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili de Çelik, “Hunharca planlanmış, örtbas edilmek için çok gayret sarf edilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Çok komplike bir cinayet.” diyerek, “İnşallah sonuçlar ortaya çıkacak, sorumlular cezalandırılacak ve bir daha kimsenin aklından böyle şeyler geçmeyecek” dedi.