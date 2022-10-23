Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan ''TSK'nın kimyasal silah kullandığı'' iddialarına tepki

Özdemir, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Tanrıkulu'nun, Türkiye Cumhuriyeti ile devletin gözbebeği kurumları ve tüm değerleriyle sorunu olduğunu savunan Özdemir, Tanrıkulu'nun geçmişte de İçişleri Bakanlığı, polis ve özel harekatçılara iftiralarda bulunduğunu söyledi.

Özdemir, "Sezgin Tanrıkulu, Kandil'in diliyle konuşuyor. Kandil'in diliyle askerimize, polisimize, İçişleri Bakanlığımıza, Adalet Bakanlığımıza, hakimlerimize, savcılarımıza iftiralar atıyor. Sezgin Tanrıkulu, bizi biz yapan bütün değerlerimize düşman. PKK diliyle konuşuyorlar." ifadesini kullandı.

- "SEZGİN TANRIKULU'NU ESEFLE KINIYORUZ"

Mete Han'dan bugüne kadar kurulan Türk devletlerinin, "aman dileyen hiçbir düşmana" kılıç kaldırmadıklarını anlatan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Türk milletinin değer verdiği Türk Silahlı Kuvvetlerine PKK ağzıyla, Kandil ağzıyla konuşan Sezgin Tanrıkulu'nu esefle kınıyoruz. CHP'de bir tane delikanlı yok mu Atatürk'ün kurduğu CHP'nin altı okundaki 'Devletçilik' ilkesinin anlamını Sezgin Tanrıkulu'na anlatacak? Siyasi düşünceler bugün yarın farklı olabilir ama önemli olan devlette devamlılık esasıdır."

- "TTB YÖNETİCİLERİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILMALI"

Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türk Tabipleri Birliği kapatılmalı" açıklamasını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"TTB kapatılmalı, yöneticileri hakkında ordumuza attığı iftiralardan dolayı yasal işlem başlatılmalıdır. TTB bir altyapıyla, Sezgin Tanrıkulu'nun da bölücü diliyle Türkiye'de devletimize, devletimizin kurumlarına karşı algı operasyonu oluşturmaya çalışıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerini, kimyasal silah kullanan bir ordu pozisyonuna sokmaya çalışıyorlar. Bu akıl, dış bölücü güçlerin Türkiye üzerinde düzenlemiş oldukları komplolardan kaynaklanıyor. Onların maşaları da Sezgin Tanrıkulu, TTB ve Şebnem Korur Fincancı gibi kişilerle dile getiriliyor. Bizi burada üzen 'peygamber ocağı' dediğimiz şanlı ordumuza, sözde bir zevatın bu derece dil uzatması.

TSK'nın, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi ile polis özel harekatın sınır içerisindeki operasyonlarda sergiledikleri tavırları canlı yayınlarda izledik. Çekip vurmuyorlar, teslim alıyorlar, 'PKK'yı bırakın' diye konuşuyorlar. Kıyıcı bir savaş ilan etmiyorlar. 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şefkatli ellerine gelin' diye anons ediyorlar. Ama bunlar şanlı Türk ordumuzu karalama kampanyası resmen. Bazı kurumlar da bunlarla birlikte. TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiasının gündeme geldiğinden beri PKK'nın Suriye'deki ve Irak'taki birtakım internet sitelerini takip ettim, hepsi bu konuyu dile getiriyor."

- "ASKERİMİZİ VE DEVLETİMİZİ YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadeledeki kararlı duruşunun karalama kampanyası olduğunu vurgulayan Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Askerimizi ve devletimizi yıpratmaya çalışıyorlar. Bu, bizleri son derece rahatsız etti. Sezgin Tanrıkulu'nda gurur, haysiyet şeref varsa milletvekilliğinden istifa etmeli ve milletvekili maaşını da almamalı. CHP Genel Başkanı ve CHP'nin üst kademesine de seslenmek istiyorum. Eğer ki Sezgin Tanrıkulu'nun zihniyetinde değilseniz bu milletvekiline gerekli yasal süreci uygulamalısınız ya da çıkıp açıklama yapmanız gerekiyor. CHP açıklama yapmazsa Alevi toplumu dahil Türkiye'de yaşayan bütün Müslüman Türk aleminin kalbinde bu iddia bir yara oldu. Bu yarayla da bu toplum bunları seçimde çok iyi yargılayacak."