'TÜRKÖK projesi takdire şayan'

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay Türk Kızılay Derneğinin ATO Congresium’da yapılan 101. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Türk Kızılay’ın dünyadaki örneklerinin aksine 150 yıldır tarafsızlığını net şekilde koruyarak Türkiye’nin şefkat elinin uzandığı gönüllerde yer ettiğine dikkati çeken Oktay, “Kızılay 1903 ve 1941’de gerçekleşen Van depremlerinde olduğu gibi 2011 Van depreminde de vatandaşlarımızın yanındaydı.1989’da Bulgaristan’dan ülkemize gerçekleşen göç sırasında göçmenleri yine Kızılay karşılaşmıştı. Körfez Savaşı döneminde Irak’tan göç eden kardeşlerimizin ve son yıllarda yaşanan insani krizler nedeniyle Suriye ve Irak’tan topraklarımıza sığınan kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarını gideren de Kızılayımızdı. Geçtiğimiz günlerde İran’da yaşanan sel felaketinde afetzedelerin yardımına yine en ön saflarda Kızılay koşmuştur” ifadelerini kullandı.

YÜZ BİNLERCE İNSANA YARDIM

Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Peygamber Efendimiz, ‘İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır.’ buyuruyor. Böyle bir inancın mensupları olarak, ülke içinde ve dışında yüz binlerce insana yardım ulaştırılmasına katkı sağlamanın değerinin bilincindeyiz. Bu şuurla Kızılay, afetten kan ihtiyacına, göç ve mülteci hizmetlerinden uluslararası yardım faaliyetlerine kadar her konuda kendi alanının marka kurumu haline gelmiştir. Kızılay çabalarıyla 2015’te 1,9 milyon kan bağışı varken günümüzde bu sayı 2,7 milyonu aşmıştır. Ayrıca güvenli kan temini konusundaki başarısını ilik nakli ve kök hücre tedavisi alanına da taşıyan Kızılay’ın, Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü TÜRKÖK projesi takdire şayandır. Proje vesilesiyle toplanan kök hücre bağışlarıyla kemik iliği bankası oluşturulmuş, şifa bekleyen bine yakın hastamız kök hücre nakliyle sağlığına kavuşmuştur.”

Öte yandan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 101’inci Olağan Genel Kurul’da 700 delegenin tamamının oyunu alarak ikinci kez başkanlığa seçildi.