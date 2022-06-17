Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bosna Hersek ziyareti öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Turkovic, Türkiye ile ikili ilişkileri değerlendirdi.

Turkovic, Çavuşoğlu ziyaretinin iki ülke arasındaki iş birliğinin ve iyi ilişkilerin bir kanıtı olduğuna işaret ederek, "Karşılıklı olarak ilişkilerimizi güçlü bir şekilde besliyoruz. İlişkilerimizin gelişmesi için sürekli çalışıyoruz." dedi.

Öğleden sonra Bosna Hersek'e gelmesi beklenen Çavuşoğlu'nun, ziyareti kapsamında anlaşma imzalanacağını ifade eden Turkovic, "Türkiye ile imzalanmış çok sayıda anlaşmamız var ve bundan çok memnunuz." diye konuştu.

Turkovic, ekonomik ve siyasi anlamda da Türkiye ile oldukça iyi ilişkilere sahip olduklarını belirterek, Türkiye'nin Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyelik süreçlerini desteklediğini vurguladı.

- AB, BOSNA HERSEK'İN GÜVENLİĞİ İÇİN KİLİT FAKTÖR



AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile 13 Haziran'da Brüksel'de bir araya gelen Bosna Hersekli lider ve siyasiler, "barışçıl, istikrarlı, egemen ve bağımsız işlevsel bir Avrupalı Bosna Hersek devletini" korumak ve inşa etmek, hukukun üstünlüğü, özgür ve demokratik seçimlerin yapılması, her seviyede demokratik kurumların geliştirilmesi, AB'nin ilkeleri ve değerleri ve ülkenin geleceğinin AB üyeliğinde olduğu" üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Söz konusu siyasi uzlaşıyı değerlendiren Turkovic, "Atılan adım Bosna Hersek'in aday statüsü alabilmesi için oldukça önemli. Ukrayna'daki durumun Batı Balkanlar'a sıçraması durumu göz önüne alındığında Bosna Hersek'in istikrarı ve güvenliği için AB üyelik yolu kilit faktör olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Turkovic, Bosna Hersek'in kurumların çalışmasını durduran siyasi kriz ve engellemelerle mücadele ettiğini anımsatarak, "Engellemelerin kimseye bir fayda getirmediğini gördük. Altyapı ve enerji projelerinde harcayacağımız zamanı bunlarla kaybettik." dedi.

Bosna Hersek'in ayrılıkçı söylemlere rağmen asla yıkılmayacağını söyleyen Turkovic, Ukrayna'daki savaşın hem Bosna Hersek hem de bölge ülkeleri etkilediğini belirtti.

Turkovic, Bosna Hersek'te gıda temini, fahiş fiyat artışları ve enerji sorunları gibi etkilerin yaşandığına dikkati çekerek, Bosna Hersek'in iç işlerinde yaşanan sorunların da var olduğunu ifade etti.

Ukrayna'daki krizin Batı Balkanlar'a sıçramasına ilişkin endişe duyulduğunu aktaran Turkovic, bölgenin çoğunun AB ve NATO üyesi olmadığının altını çizdi.