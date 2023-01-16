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Politika

Turkoviç: Türkiye olmadan ne olacağı büyük bir soru işareti

Türkiye'nin bölgede son derece önemli rol oynadığının altını çizen Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı Turkoviç, 'Türkiye olmadan ne olacağı büyük bir soru işareti çünkü güçlü Türkiye olmadan Batı Balkanlar kesinlikle barış içerisinde yaşayamazdı.' dedi.

AA16 Ocak 2023 Pazartesi 14:06 - Güncelleme:
Turkoviç: Türkiye olmadan ne olacağı büyük bir soru işareti
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Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin Batı Balkanlar ile daha güvenli ve daha güçlü olduğunu belirten Turkoviç, "Türkiye olmadan ne olacağı büyük bir soru işareti çünkü güçlü Türkiye olmadan Batı Balkanlar kesinlikle barış içerisinde yaşayamazdı." dedi.

Turkoviç, Bosna Hersek'in bir ay önce Avrupa Birliği (AB) adaylık statüsü aldığına değindi.

AB sürecinin kolay ve hızlı olmayacağını ifade eden Turkoviç, "AB'de ortak bir geleceğimiz olacaktır. AB'de ve NATO'da er ya da geç beraber olacağız." diye konuştu.

Turkoviç, "Türkiye Cumhuriyeti, Bosna-Hersek'in NATO eylem planına girmesinde büyük destek sağlamıştır." ifadesini kullandı.

Türkiye'den desteğin devam etmesini isteyen Turkoviç, Türkiye'nin bölgede son derece önemli rol oynadığının altını çizdi.

Turkoviç, "Hem yatırımlar hem de tarihi bağlar açısından şunu belirtmek isterim ki Türkiye'de, Balkan ve Bosna-Hersek kökenli yaklaşık 5-6 milyon kişi yaşamakta, bu çok büyük bir zenginliktir. Bu zenginliği asla ihmal etmememiz lazım." dedi.

- TÜRKİYE, 2021'DE BOSNA-HERSEK'TE EN BÜYÜK İKİNCİ YATIRIMCI

Turkoviç, Türkiye'nin 2021'de Bosna-Hersek'te en büyük ikinci yatırımcı olduğunu ifade ederek, iki ülke arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin bu yıl 100'üncü yılını kutladığına dikkati çeken Turkoviç, "Gelecekte büyük başarı diliyoruz. Güçlü ve sağlam Türkiye bekliyoruz." dedi.

Turkoviç, AB'deki gelişmelerden Bosna-Hersek'in çok etkilendiğine işaret ederek, "Bosna-Hersek'te eğer güçlü bir koalisyon sağlanmazsa veya reformları yeterince gerçekleştiremezsek çok kolay bir şekilde geriye gidebiliriz. Dolayısıyla bütün bunlar şunu gösteriyor ki son derece zor bir siyasi döneme giriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Turkoviç, ülkesinin Antalya Diplomasi Forumu'na büyük destek verdiğini belirterek, forumda, Balkan ülkelerinin desteğiyle bölge barışına önemli katkılar sağlandığını söyledi.

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