TÜSİAD Başkanı Bilecik: İş dünyasında güçlü yatırım iştahı var

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile gayrimeşru gün yüzüne çıkan CHP’de aday gösterilen isimler nedeniyle ortalık karıştı. Bir yandan, İstanbul’da aday gösterilen ‘Gizli HDP’li’ler Anadolu’daki parti örgütlerinden tepki görürken, diğer taraftan da halk desteğini arkasına alan isimlerin yerine yönetimin kendi tercihlerini ortaya koyması, başka bir isyanın daha büyümesine yol açtı. HDP ile örtülü işbirliğinin artık resmileştiğinin ortaya çıkması partideki ulusalcı cephede ciddi rahatsızlığa yol açtı.

KADIKÖY’DE KRİZ DERİN

31 Mart 2019’da yapılacak seçimler öncesinde, CHP’deki aday krizi hiç hız kesmeden devam ediyor. Parti, kalesi olarak görülen yerlerde koltuk savaşlarından dolayı adaylarını hala belirleyebilmiş değil. Kadıköy’de ‘PKK desteği’ ile öne çıkan Şerdil Dara Odabaşı’nın adaylığı da örgütten tepki almaya devam ediyor. Geçtiğimiz pazar günü PM’den, önce Şerdil Dara Odabaşı ismi çıktı. Ancak Odabaşı, adaylığının kesinleşmesi için gerekli olan 31 oyu alamadı. CHP Genel Merkezi, Şerdil Dara Odabaşı’nın adaylığını 2 defa duyururken, mevcut Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise ‘aday belli değil’ açıklaması yaptı. Tartışmaların odağındaki isimlerden Nuhoğlu için Kılıçdaroğlu, PM toplantısında “Özür dileyerek söylüyorum ama benim gözümde başarısız bir belediye başkanıdır” diye konuştu. Aykurt Nuhoğlu ise Genel Başkanı’nın bu sözlerine “Biz 5 yıl boyunca Kadıköy’ü, sosyal demokrat partinin kitabına uygun şekilde yönettik. Başarısız olarak adlandıranlar açacaklar o kitaba bakacaklar. Ben ve diğer aday adaylarının da aday olma hakkı var. Buna karar verecek olan 61 tane PM üyesidir” diyerek cevap verdi.

KİMLİK SİYASETİ YAPTI

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar “Şimdi ben nasıl diyebilirim ki iktidar şahsıma siyasi operasyon yaptı. Operasyonu şahsıma bizatihi CHP’nin yönetim kademesinden ve bir kısım Beşiktaş’taki sözde partililer yapmıştır. Buna engel olmayan da CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’dur” dedi. Hazinedar, Battal İlgezdi’nin yeniden Ataşehir’de belediye başkanlığına aday gösterilmesine rağmen kendisinin gösterilmemesini eleştirdi. Kendisine parti içinde ‘kumpas’ kurulduğunu savunan Hazinedar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan belediyedeki çalışmaların incelenmesi için bir heyet istediğini, görevlendirilen heyetin “kumpas kurma hevesiyle hareket ettiğini” ifade ederek şöyle devam etti: CHP’de maalesef üzülerek söylüyorum ama bu aynı zamanda malumun ilamıdır, kimlik siyaseti yapılmaktadır. Maalesef Battal İlgezdi ile aramızdaki en önemli fark budur. İstanbul’da seçilmesi garanti olan neredeyse bütün ilçelerde bu yaklaşım egemen olmuş ve aday belirleme sürecinde tercih sebebi olmuştur.

İSYAN BAYRAĞINI AÇTI

Parti yönetiminin örgütün ve tabanın taleplerini dikkate almadan belirlediği adaylar nedeniyle tepkiler de giderek büyüyor. PM’nin aday yapmadığı, ulusalcı isimler arasında yer alan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, son verilen kararla ‘kılıç yarası’ aldığını söyleyerek “Genel Merkezimizin aldığı bu kararı tanımıyorum. Kabul etmiyorum, içime sindiremiyorum. Çünkü ben demokrasi dedim, hak, hukuk, adalet dedim” sözleriyle vurgulayarak isyan bayrağını çekti.

FETÖ’YE SAHİP ÇIKTILAR

Kadıköy, Esenyurt ve Sancaktepe’de CHP görüntüsü altında HDP’ye ve FETÖ’ye yakın isimler aday gösterilerek, ittifakın gereğinin yapıldığı ortaya konmuş oldu. Esenyurt’ta, FETÖ’ye aidiyeti olduğu belirtilen Kemal Deniz Bozkurt aday gösterilirken, Sancaktepe Adayı Özgen Nama’nın da FETÖ’ye sahip çıkan paylaşımları dikkat çekmişti. Nama’nın “Cemaate yapılan bu faşizan uygulamalar çok tiksindirici. Cemaate hukuksuzca saldırılıyor” paylaşımları CHP teşkilatlarındaki tepkinin giderek artmasında etkili oldu.

SARIGÜL RESMEN DSP’YE GEÇTİ

HDP ile örtülü işbirliğinin su yüzüne çıkması, parti içindeki ulusalcıların ayrışmasına doğru giden bir sürecin fitilini ateşledi. Şişli’den belediye başkanı yapılmayan ve CHP’den istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Önder Aksakal ile görüştü. Geçtiğimiz hafta, ‘kırgın ve tepkili’ olduğunu söyleyerek CHP’den ayrılan Sarıgül, dün ziyaret ettiği Genel Başkan Aksakal’la görüşmesinde resmen DSP’ye katıldı. Yazılı açıklama yapacağını belirten Sarıgül “Bülent Ecevit öğretisiyle yetişen biri olarak Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ederim. Binlerce yurttaşımıza müjdeler olsun” dedi.

ADALAR İTTİFAKI ELE VERDİ

CHP yönetiminin sessiz kalarak el altından yürüttüğü ittifak pazarlığı, HDP kanadında açık edildi. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, bir internet sitesine verdiği röportajda, CHP adaylarına verecekleri desteği resmen duyururken “Bizim için kolay alınmış bir karar değil ama bu fedakârlığı yaparak bütün Türkiye’nin partisi olduğumuzu ve demokrasiye olan inancımızı göstereceğiz. HDP seçmeni İyi Parti’ye ve CHP’ye oy vermekte zorlanabilir ama vermezseniz AKP-MHP koalisyonu ile yaşamak zorunda kalacaksınız” dedi. Oluç, verdikleri desteğe örnek olarak da Adalar’da aday gösterilen gazeteci Erdem Gül ile ilgili desteği “Göreceksiniz adada yaşayanlar Erdem’i çok sevecekler” cümleleriyle ortaya koydu.

İP’te HDP depremi: Başdanışman istifa etti

CHP’nin başkan adayları ile ilgili yaşanan HDP polemiği nedeniyle İP koptu. Genel Başkan Başdanışmanı emekli Tuğgeneral Ali Aydın da Akşener’in HDP’yi Kürtlerin temsilcisi olarak nitelemesine tepki olarak görevinden istifa etti. Aydın, istifasına ilişkin olarak “Meral Akşener’in, HDP’yi Kürt siyasi hareketinin temsilcisi olarak nitelendirmesi bardağı taşıran son damla oldu. İP’e katılan bazı arkadaşlarımızın FETÖ ile mücadeleleri ve mağduriyetleri magazinsel siyasi söylemlerle dolgu malzemesi yapılmaya çalışıldı” dedi. İP Genel Başkan Yardımcısı olan ve Kurucular Kurulu üyeliği de bulunan Mustafa Erdem de partide yaşananlardan dolayı görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İP’ten milletvekili seçilen Hayati Arkaz, Fatih Mehmet Şeker ile Tamer Akkal istifa etmişti.