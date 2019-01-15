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'Üç beş beğeni için değer mi?'

Bakan Soylu “Bir tanesi slalom yaparken videosunu çekiyor, sosyal medyada paylaşıyorlar. Sosyal medyada üç beş tane beğeni almak birilerinin hayatından ve kendi hayatınızdan daha mı kıymetli?” dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Derneğince Ankara’da düzenlenen “Trafik Güvenliğinde Etkin Çözüm Psiko-Teknik Çalıştayı”na katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Soylu, trafik kazalarının bir yanlışlar ve hatalar bileşeni olduğunu söyledi. 2017 verilerine göre Türkiye’deki kazaların sadece yüzde 0,9’unun araç ve yol kusuruyla gerçekleştiğini belirten Soylu, son 10 yıllık periyoda bakıldığında kazaların yüzde 88-92 arasında sürücü kusuru, yüzde 8,5’ler seviyesinde yaya kusuru ve yüzde 0,5 puan seviyesinde de yolcu kusurundan kaynaklandığını ifade etti. 

ÖLÜMLER AZALIYOR 

Soylu, trafik kazalarının önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı olarak önemli adımlar attıklarını, bu kapsamda da “Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı”nı yayınladıklarını anımsattı. Soylu, 2011 yılını 100 baz puan olarak aldıklarında 2011-2017 yılları arasında araç sayısının yüzde 38, nüfusun ise yüzde 8 artmasına rağmen trafik kazalarındaki can kayıplarında yüzde 11’lik azalış elde ettiklerini söyledi. Yaptıkları etki analizlerinde denetim ve trafik kazası arasında net bir ters orantının tespit edildiğini dile getiren Soylu “Denetimler artıyor, trafik kazaları ve ölümler azalıyor. Biz de bu noktadan hareketle, hem denetimlerimizi sıklaştırdık, hem de trafik cezalarının etkinliğini ve kapsamını arttırdık” şeklinde konuştu.  

TERÖRDEN FAZLA 

Soylu, “Terörden kat kat fazla sayıda insanımızı yollarda kaybediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2015 raporuna göre dünyada yılda 1 milyon 250 bin kişi trafik kazaları sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Evine ekmek götürmek için bütün gün alın teri dökmüş, mesaisini bitirip ailesinin yanına giden insanımızı birileri heyecan yaşayacak diye trafik kazalarında kaybedemeyiz. Bu işi gösteri haline getirenler var. Bazen iki araçla trafiğe çıkıyorlar, bir tanesi slalom yaparken diğer araç arkadan videosunu çekiyor, sonra da sosyal medyada paylaşıyorlar. Birileri keyif yapacak, heyecan yaşayacak, kendi egosunu tatmin edecek, akşamları arkadaş ortamında da keyifli keyifli anlatacak diye bu cinayetlere tepkisiz kalamayız. Bunlara da kaza, kader kısmet diyemeyiz.”   

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