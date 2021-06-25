Üç saatlik toplantının perde arkası ortaya çıktı... ''TRT Kürdi'ye de çıkıp anlat''

25 Haziran 2021 Cuma 08:41 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 08:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Şubat 2020'den sonra ilk kez 55 milletvekiliyle AK Parti Genel Merkezi'nde kahvaltıda bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının perde arkasına Akşam Gazetesi ulaştı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantının öncelikli iki konusu yeni anayasa çalışmaları ile NATO zirvesi oldu. Başkan Erdoğan'ın, vekillere yeni anayasa sürecine sahip çıkmaları talimatında bulunduğu, NATO zirvesine ilişkin de "Hem ABD Başkanı hem de AB Liderleri ile yaptığım görüşmeler çok iyi geçti. Bundan sonra ilişkilerimiz daha da iyiye gidecek" dediği öğrenildi.

TURİZM İVME KAZANACAK

Başkan Erdoğan, NATO zirvesindeki görüşmeler sayesinde turizmde de ivme kazanılacağını söyledi. Erdoğan'ın Rusya'nın hava yolunu açmasının ardından Fransa ve İngiltere'nin de bu konuda Türkiye'ye sıcak baktığını söylediği kaydedildi. Toplantının en önemli başlıklarından biri de yaz aylarında AK Partili milletvekillerinin yürüteceği çalışmalar oldu. Erdoğan, vekillerden Meclis'in kapanması sonrası tüm milletvekillerinin kendi bölgelerinde halkla doğrudan temasta bulunması ve birebir görüşmeler gerçekleştirmelerini istediği vurgulandı.

YASALARI AÇIKLAYIN

Toplantıda Erdoğan'ın, TBMM'de kabul edilen Kanun Teklifleri ve AK Parti'nin buna ilişkin yürüttüğü çalışmaları da milletvekillerinden halka anlatmalarını istediği öğrenildi. Ayrıca Erdoğan'ın çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarla doğrudan görüşülmesini ve bu alanda verilen destekleri de anlatılmasını istediği kaydedildi.

ÇIK TRT KÜRDİ'YE ANLAT

Toplantıda Başkan Erdoğan ile AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç arasında esprili bir diyaloğun gerçekleştiği öğrenildi. Kürt sorununun çözümü konusunda önerilerde bulunmak isteyen Dinç, "Benim kelime hazinem yetmiyor derdimi anlatmak için" dedi. Başkan Erdoğan, "Hayır bak ne güzel konuşuyorsun. Bu görüşlerini TRT Kürdi'ye de çıkıp anlat" diye karşılık verdi.

KADINA ŞİDDETE KARŞI TOPLANDILAR

Başkan Erdoğan, Külliye'de düzenlenen Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İstişare Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, milletvekilleri, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı.

Başkan Erdoğan, Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme 40 dakika sürdü.

PUTİN'LE GENİŞ KAPSAMLI GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'nın Türkiye ile hava ulaşımını yeniden başlatması, Rus aşısı Sputnik V'nin tedariki ve Karabağ'daki son durum ele alındı. Kremlin'den yapılan açıklamada, Karabağ ve bölgedeki ekonomik kalkınma ile ulaşım altyapısının restorasyonu konusunda her iki liderin koordinasyonu sürdürmeye hazır oldukları belirtildi. Suriye krizinin çözümüne dair konuların da ele alındığı ifade edilirken, Putin'in, ABD Başkanı Biden ile gerçekleştirdiği görüşme konusunda Erdoğan'la izlenimlerini paylaştığı bildirildi.

AK PARTİ YAZ BOYU SAHADA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milletvekilleriyle yapılan toplantı serisinin devam edeceğini belirterek "Yaz aylarında yoğun bir çalışma dönemi söz konusu olacak" dedi.

30 HAZİRAN 'KORUYUCU AİLE GÜNÜ' OLDU

Başkan Erdoğan'ın imzaladığı, 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanmasına ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.