Üç ülkeden PYD’ye PKK çağrısı 

ABD’nin üç terörist başına ödül koyarak PYD/YPG’yi meşrulaştırma girişimine bir yenisi daha eklendi. ABD, İngiltere ve Fransa heyetleri PYD ve Demokratik Suriye Meclisi (DSM) yetkililerine “PKK’nın etkisinden uzaklaşmaları” yönünde telkinde bulundu. Batı’nın bu girişimiyle PKK ile YPG’yi sözde birbirinden ayırmaya çalıştı.

YENİ PARAVAN BULUNDU

Ankara’nın Fırat’ın doğusuna yönelik açıklamaları ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın PKK’lı üç üst düzey yöneticisi hakkında aldığı kararın ardından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı devletlerin PYD ve DSM’ye “PKK’den uzaklaşma” çağrısında bulunduğu belirtiliyor. MSD kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçen hafta Suriye’nin kuzeyinde teröristlerce işgal edilen bölgeye gelen İngiliz, ABD ve Fransız heyetler, PYD ve MSD’li yetkililere, “Fırat’ın doğusuna ilişkin kararlar burada verilmeli. PKK’nin etkisinden kurtulmalısınız” şeklinde telkinde bulundu. Aynı kaynaklar geçen Mart ayında ABD Başkanı’nın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün talimatı ile Rakka’da kuruluşu ilan edilen Suriye’nin Geleceği Partisi’nin (SGP) bundan sonra PYD yerine öne çıkarılacağını ifade etti. Buna göre, PYD yerine teröristlerin siyasi paravanı SGP kullanılarak bölgede ‘PKK’nın herhangi bir rolü olmadığı yalanı’ işlenecek.